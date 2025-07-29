暴雨中銅鑼灣疑走失狗狗馬路亂奔！網民憂引意外籲先抱起：救咗先
撰文：桃樂斯
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天文台今早（7月29日）一度發出黑色暴雨警告，港島區受嚴重雨勢影響。有途人在社交平台分享影片，指於下午時份在銅鑼灣發現疑似走失的狗隻，穿着雨衣獨自於馬路上亂跑，他擔憂不已遂於網上急尋狗主，「有無人走失咗隻狗狗」，引來網民留言，紛紛勸籲「唔好影住！」、「有無人可以救咗先」，又集氣希望狗主可以盡快尋回狗狗，「佢（狗狗）應該好驚」。
銅鑼灣走失狗狗「馬路上亂奔」 途人發文急尋狗主
該途人在threads帳號發帖，指於今日下午近12時20分，在銅鑼灣高士威道附近發現1隻疑似走失狗狗，於是拍下影片，並在網上試圖尋找狗主。從影片所見，1隻穿着紫色雨衣的黑色狗狗在馬路上穿插亂奔，其間有大貨車經過，亦有車輛見狀即時減速，不過隨着狗狗往電車路方向跑去，片段至此告終，但就引來網民關注事件。
網民擔憂狗狗安危 呼籲：有無人可以救咗先
許多熱心網民紛紛留言幫「推」帖文，希望可以尋到狗主，「有着衫仔的，希望主人快啲搵返」、「仲要着雨褸，應該唔小心走失咗」、「佢應該好驚，希望搵到主人」、「有無人可以救咗先」、「唔好影住！please hold」、「Po上facebook group」、「希望無事」。
（threads＠reall_yyyt）
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