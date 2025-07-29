黑雨水浸｜西裝男激流「踩鋼線」行護欄上班片瘋傳：無嘢阻到返工

【天氣消息／天文台／HKO／黑雨／紅雨／上班／返工】黑雨也阻擋不了港人上班決心！本港網絡瘋傳1段影片，見到暴雨下柴灣東區醫院附近道路出現泥水激流，然而有穿西裝、着皮鞋的打工仔，以「踩鋼線」方式沿護欄走過水浸道路，上班決心可見一斑，上載影片者留言「無嘢可以阻到我返工！」。



影片引來網民熱議，「好癲」、「識雜技先返到工」、「乾地要咁行平衡木都難， 重要濕地，應該下面有熔岩都難佢唔到」。也有網民認為太危險，不要胡亂嘗試。



本港網絡瘋傳1段影片，有穿西裝、着皮鞋的打工仔，以「踩鋼線」方式沿護欄走過水浸道路。（Threads＠steve66666）

本港今日（7月29日）暴雨連連，天文台一度發出黑色暴雨警告信號（黑雨警告）。暴雨下多區水浸出現激流，一眾打工仔要扭盡六壬，只為成功上班，有港男就在社交平台Threads發布影片，感嘆「無嘢可以阻到我返工！」。

西裝男「踩鋼線」行護欄避激流

影片長8秒，見到暴雨下柴灣東區醫院附近道路出現泥水激流，大批市民被困在道路一旁。然而鏡頭對面道路，有1名穿西裝、着皮鞋男子，撐着雨傘以「走鋼線」方式沿護欄前行，步步為營，只為走過被激流「封鎖」的道路上班。

暴雨下柴灣東區醫院附近道路出現泥水激流，大批市民被困在道路一旁。（Threads＠steve66666）

穿西裝、着皮鞋男子，撐着雨傘以「走鋼線」方式沿護欄前行，步步為營，只為走過被激流「封鎖」的道路上班。（Threads＠steve66666）

穿西裝、着皮鞋男子，撐着雨傘以「走鋼線」方式沿護欄前行，步步為營，只為走過被激流「封鎖」的道路上班。（Threads＠steve66666）

穿西裝、着皮鞋男子，撐着雨傘以「走鋼線」方式沿護欄前行，步步為營，只為走過被激流「封鎖」的道路上班。（Threads＠steve66666）

穿西裝、着皮鞋男子，撐着雨傘以「走鋼線」方式沿護欄前行，步步為營，只為走過被激流「封鎖」的道路上班。（Threads＠steve66666）

穿西裝、着皮鞋男子，撐着雨傘以「走鋼線」方式沿護欄前行，步步為營，只為走過被激流「封鎖」的道路上班。（Threads＠steve66666）

其後方有另1名男子跟隨，但沒有像西裝男裝走上護欄，而是在道路上涉水前行。

網民：識雜技先返到工

網民看過影片感震撼，「乾地要咁行平衡木都難，重要濕地，應該下面有熔岩都難佢唔到」、「識雜技先返到工」、「仲難行過平衡木喎，嗰位先生做過馬戲團」、「勁，就咁皮鞋行鋼線」、「好癲」、「輕功幾勁」、「辛苦晒啦，今日早上要返工嘅一眾市民！」。不過也有網民認為太危險，不要胡亂嘗試。