港女暴雨坐巴士上班！路面水浸濺水花狂拍打車窗：我係咪坐緊船？

【天氣消息／天文台／黑雨／紅雨／上班／打工仔】本港今早（7月29日）天氣惡劣，天文台先後發出黃色、紅色及黑色暴雨警告，不過仍有許多打工仔需要冒着風雨上班。有港女就在社交平台分享影片，顯示她搭乘巴士上班途中，疑馬路出現水浸，巴士途經時濺起大量水花，她因而自嘲「我係咪坐緊船」，有網民則笑稱「陸地飛船」、「返工返得好刺激」；惟有部份身處新界的網民卻未有同感，稱「成個新界西一滴雨都無」。



天文台今早發出暴雨警告，有港女搭巴士上班時疑遇水浸，濺起大量水花拍打車窗，因而自嘲「我係咪坐緊船」。（「Threads@______cpch2512」影片截圖）

天文台先後發出黃、紅及黑色暴雨警告 市民上班極狼狽

本港今早暴雨連連，天文台先於早上8時05分發出黃雨警告信號，再於8時40分改發紅色暴雨警告，最後於9時10分發出今年首個黑雨警告，維持約2小時，至11時05分除下。而暴雨期間正值不少打工仔上班的繁忙時間，加上受暴雨影響最嚴重的港島東區，更出現水浸和「激流」，網上出現不少片段，可見市民涉水上班，非常狼狽。

本港今早天氣惡劣，天文台先後發出黃色、紅色及黑色暴雨警告，不少市民需要涉水上班，非常狼狽。（廖雁雄攝）

巴士途經水浸馬路「濺起水花狂拍車窗」 港女嘲似坐船

有港女在threads帳號發帖並上傳2段影片，戲稱「倒水咁……我係咪坐緊船」。從影片可見，她上班途中天文台經已發出紅色暴雨警告，而她正是由「天文台點名嘅重災區港島東出發」，搭乘巴士的她途經某路段時，疑因馬路地面出現水浸，加上不斷下雨，隨即濺起大量水花拍打車窗，她因而自嘲「我係咪坐緊船」。

港女搭乘巴士途經某路段，疑因地面出現水浸，加上不斷下雨，隨即濺起大量水花拍打車窗。（「Threads@______cpch2512」影片截圖）

港女搭乘巴士途經某路段，疑因地面出現水浸，加上不斷下雨，隨即濺起大量水花拍打車窗。（「Threads@______cpch2512」影片截圖）

港女搭乘巴士途經某路段，疑因地面出現水浸，加上不斷下雨，隨即濺起大量水花拍打車窗。（「Threads@______cpch2512」影片截圖）

網民形容情況誇張：返工返得好刺激

有看過片段的網民都驚呼「好誇張」，「陸地飛船」、「你就好啦，有得坐快艇」、「似玩緊海洋公園熱帶區啲機動遊戲」、「香港期間限定水上樂園 」、「返工返得好刺激」，有同樣在港島的市民亦貼出影片，無奈指「已經水浸」。但有部份身處新界的網民卻表示對暴雨無感，事關「成個新界西一滴雨都無」、「葵涌只有小雨」。

有同樣在港島的市民亦貼出影片，無奈指「已經水浸」。（「Threads@rainie_kwy」影片截圖）

有同樣在港島的市民亦貼出影片，無奈指「已經水浸」。（「Threads@rainie_kwy」影片截圖）

有同樣在港島的市民亦貼出影片，無奈指「已經水浸」。（「Threads@rainie_kwy」影片截圖）

（threads）