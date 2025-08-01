港鐵男無卡提款！熱心女出手「搶錢」：啲錢唔係你㗎　後續糗大了

科技愈來愈發達，日常生活更加方便。有港男在網上表示，日前在港鐵站排隊使用自動櫃員機，旁邊另1條隊伍有1名男子使用無卡提款功能，當櫃員機吐出現金之際，後方1名女子突然「搶錢」，同時指控「啲錢唔係你㗎喎，你都冇插卡」。該名男子和附近民眾立即解釋何謂無卡提款，女子才知道自己「擺烏龍」，無奈「還錢」後尷尬離開。



帖文引來許多網民討論，直指「佢可以阻止，但唔可以伸手攞」、「無知真係幾可怕，新服務唔用唔緊要，但起碼要知，唔識又要衝出嚟，其實無卡都行咗段時間，都唔新」，亦有網民認為「不知者不罪」、「女士都算熱心，不過用錯地方」。



有男子在櫃員機使用無卡提款，櫃員機吐出現金之際，後方1名女子突然「搶錢」，同時指控「啲錢唔係你㗎喎，你都冇插卡」。（AI生成圖片）

男子使用無卡提款 女子見狀「搶錢」提指控

樓主在Threads表示，早前在港鐵站排隊，打算用自動櫃員機提款，見到旁邊有1名男子使用無卡提款，正當櫃員機吐出現金時，後方1名女子突然「伸手去攞走個位男士嘅現金」，繼而大叫「啲錢唔係你㗎喎，你都冇插卡」，被「搶錢」的男子立即澄清自己金用無卡提款，附近人士解釋無卡提款的過程，該名女子才恍然大悟，「死死氣咁畀返啲錢人走鬼咗去」。

被「搶錢」的男子和附近人士解釋無卡提款的過程，該名女子才恍然大悟，尷尬地「還錢」後離開。（AI生成圖片）

網民︰都唔知話佢見義勇為定係outdate好

大量網民指出「個男士真係好禮貌，我真係當場即X」、「黐X線㗎，我平時都用無卡提款」、「就算唔知無卡提款，個位女人無權攞走現金，又唔係佢，呢位女士乘機偷錢就真」，亦有網民笑言「都唔知話佢見義勇為定係outdate好」。

（Threads）