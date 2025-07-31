勁！外傭「頭頂包裹」再睇手機　行走自如震驚網民：點做到咁穩陣

神乎其技！近日有港男在社交平台分享，指目睹1名外傭用頭頂着1件包裹，再單手拿着手機查看，全程未有扶着包裹，但包裹仍然「穩如泰山」在頭上未有跌落，他於是驚呼「呢啲真係要加人工」。



有網民就讚揚姐姐平衡力極好，「點樣做到咁穩陣」、「完全輕鬆自在」、「佢應該喺鄉下由細練到大」，有疑似街坊亦認出該外傭，透露「佢熟手『師傅』嚟，我見過佢之前頭上面係攞（頂）住一包米，同樣喺呢條橋經過」。



有外傭一邊使用手機，一邊以頭頂包裹，而包裹未有跌落引來途人驚訝。（「threads＠tat._ho」影片截圖）

外傭「頭頂包裹」極穩陣 途人驚訝：呢啲真係要加人工

該港男在threads帳號分享影片，顯示1名外傭在行人天橋上行走，她微微低頭查看手機，左手極放鬆般前後擺動，頭頂則頂着1件藍色、中型呎吋的包裹，但其步速仍是輕鬆自如，而雖然全程並無用手扶着包裹，包裹亦能「穩如泰山」未有跌落。片主見狀大感驚訝，故稱「呢啲真係要加人工，仲要玩住手機咁樣行都唔跌落嚟」。

外傭微微低頭查看手機，左手極放鬆般前後擺動，頭頂則頂着1件中型呎吋包裹。（「threads＠tat._ho」影片截圖）

外傭全程未有用手扶着包裹，但包裹仍「穩如泰山」未有跌落，引來網民嘖嘖稱奇。（「threads＠tat._ho」影片截圖）

外傭的特殊技能引來網民嘖嘖稱奇，「點練出嚟，條頸幾好平衡力」、「點樣做到咁穩陣」、「佢應該喺鄉下由細練到大」、「熟能生巧」、「完全輕鬆自在」、「佢熟手『師傅』嚟，我見過佢之前頭上面係攞（頂）住一包米，同樣喺呢條橋經過」。惟有留言擔心會易生意外，「究竟重唔重」、「條頸會唔會斷」、「有啲擔心（包裹）跌咗落天橋」。

網民讚外傭平衡力相當好：應該喺鄉下由細練到大

有網民就表示其實不少外傭姐姐都有類似技能，「我差不多隔日行呢條橋，見過類似嘅高手唔止一個，有個係一邊飲汽水，另一隻手啲嘢疊到超高咁行，平衡力超好」、「我見過啲姐姐連8公斤嘅米都係咁頂」、「2025年嘅姐姐都進化晒」，又笑稱「算唔算係頂包嘅一種」。

（threads＠tat._ho）