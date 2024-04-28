外傭擔遮抱女童過馬路+拎電話視像　網民斥危險：跌都無手撐地下

不少在職父母忙於「搵食」，都會將照顧子女責任交託外傭，不過日前有途人目睹有外傭抱着幼童過馬路時，不只要撐起雨傘，還拿着電話玩視像，覺得對方舉動危險故貼出圖片，希望對方僱主若看到帖文，可以提醒外傭注意安全。有網民批評外傭「唔識死」，「仆都無手撐住地下啦」；亦有留言指大部份外傭安全意識較為薄弱，「好大部份都機不離手」，認為樓主應即時上前提醒，而非事後公審。



有外傭抱着女童過馬路期間，不斷拿着電話視像，引來網民批評。（FB「聘請工人姐姐關注組」圖片）

有途人於本周二（4月23日）在faceook群組「聘請工人姐姐關注組」上傳2張圖片，呼籲家長留意「如果係你嘅工人，溫馨提示佢落大雨過馬路，唔好抱住個小朋友玩視像」。

如圖所示，圖中外傭左邊膊頭揹着女童書包，左手抱着女童兼撐起雨傘，右手則拿着電話和1名男子視像，正在走過馬路。

有網民指出大部份外傭安全意識較為薄弱，感嘆「仆都無手撐住地下啦」。（FB「聘請工人姐姐關注組」圖片）

帖文引來不少網民直斥危險，「一心三用，係咪以為自己係超人？」、「真係黐線，唔識死」、「仆都無手撐住地下啦」、「咁樣都得，一定要畀Warning letter（警告信）」。亦有留言覺得若真的緊張小朋友安全，應即時提醒對方，而非事後公審，「我真係會走上前話佢」、「直接同工人講嘛，即時提醒好啲」。

有人就指出部份外傭安全意識較為薄弱，「機不離手」、「我見好多工人姐姐帶住個小朋友去公園玩，由得個小朋友周圍走，佢就自己好舒服坐喺度玩手機，個小朋友走咗去第二度佢都可以唔知」，又疑惑「唔明點解佢哋無時無刻做緊咩都要開視像」。

（FB「聘請工人姐姐關注組」）