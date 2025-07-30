柯煒林確診肺腺癌第四期！肺癌年殺數千港人　肺腺癌4大症狀留神

【柯煒林／肺腺癌成因／症狀／預防方法】 現年33歲、憑《濁水漂流》奪得「第58屆金馬獎」及「第40屆香港電影金像獎」最佳男配角的柯煒林，確診肺腺癌第四期，引起網民關注。肺腺癌是肺癌一種，而肺癌是本港頭號症殺手，每年有4,000至5,000多宗新症，當中七成是肺腺癌，常吸油煙的家庭主婦更是高危。



柯煒林於Facebook宣布確診肺腺癌第四期。（Facebook）

「肺腺癌」是什麼？

肺腺癌是肺癌的一種，屬於非小細胞癌，腫瘤擴大較慢，診斷出來時往往已是晚期。而肺癌（Lung cancer）是本港第1號「癌症殺手」（致命癌症首位），男性女性都有機會患上。

肺腺癌是肺癌的一種，屬於非小細胞癌，腫瘤擴大較慢，診斷出來時往往已是晚期。（示意圖）

香港每年新症、發病率及死亡率

根據衞生署衞生防護中心資料，2022年錄得的肺癌新症共有5,707宗，男性有3,340宗，女性有2,367宗，男女患者比例約為1.4比1，大約82%新症患者是60歲或以上的人士。而於2023年，共有3,880人死於肺癌，佔癌症死亡人數26.1%。

作為肺癌中佔比最多的肺腺癌，究竟肺腺癌有什麼成因、症狀？哪些是高危人士？又要如何預防？以下一一解答。

肺腺癌成因、症狀及預防方法

肺腺癌症狀容易被忽略而延誤治療時機，如果有長期咳嗽、胸悶等症狀就要留神，而常吸油煙的家庭主婦，更是高危群組。

「肺腺癌」5大成因＋6高危群組▼▼▼

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「肺腺癌」4大症狀＋預防方法▼▼▼