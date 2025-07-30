城巴大媽大鬧車廂累停駛　怒吼車長：你不對！　正義男KO全車拍掌

乘搭巴士「發爛渣」？本港網絡瘋傳影片，指有大媽乘搭城巴796X時，因等車位置問題，一上車就責罵車長，其間粗口橫飛，「X你老X臭X啊！係你唔啱先！你而家咩態度啊！你打工唔係咁X樣吓嘛！」，又批評車長違反殘疾歧視條例，並向車長投擲飲品杯，巴士因而需要停駛，司機報警求助。最終有「正義哥」挺身而出，成功「KO」大媽，全車鼓掌。



影片引來網民熱議，紛紛批評大媽離譜，「高鐵飛機有黑名單，巴士要諗下機制又或者請個保安跟車」、「車長真係唔好彩，乘客唔係永遠是對的」，又建議「下次再遇到呢啲西乘客，可以留聯絡資料畀車長，以防『西客』投訴」。



本港網絡瘋傳影片，指有大媽乘搭城巴796X時，因等車位置問題，一上車就責罵車長，其間粗口橫飛。（Facebook群組「將軍澳主場」）

有乘客於7月28日 （星期一）在Facebook群組「將軍澳主場」發布影片，指他乘搭796X城巴時，有1名大媽與另1名輪椅人士沒有站在「正站」截車，但車長仍好心開門問大媽目的地，「驚佢搭錯車」，詎料大媽一上車就「爆粗」責罵車長，更「發爛渣」動粗，「上車佢就開始X車長，話咁落雨啊嘛bla bla bla，發脾氣大力丟自己個車仔，再老屈車長觸犯殘疾歧視條例，爭執期間仲將手中飲品掉向車長方向」。

城巴大媽大鬧車廂累停駛 怒罵車長：你打工唔係咁X樣嘛！

影片長約1分鐘，見到當時為夜晚，巴士已在將軍澳停駛，而站在輪椅位置的大媽，正「爆粗」斥責站在車門的車長「X你老XX啊」。車長回應：「愈講愈嚴重，我報警喇，唔好講喇吓！」，大媽則反嗆：「你報咩警啊？邊個唔啱先啊？係你唔啱先㗎喎，先生！你而家咩態度啊！你打工唔係咁X樣吓嘛」。

站在輪椅位置的大媽，正「爆粗」斥責站在車門的車長「X你老XX啊」。（Facebook群組「將軍澳主場」）

車長隨後離開車廂報警，大媽走到車頭。（Facebook群組「將軍澳主場」）

車長隨後離開車廂報警，大媽走到車頭。（Facebook群組「將軍澳主場」）

大媽向車長擲杯：X你老X臭X啊！ 揚言投訴

車長隨後離開車廂報警，大媽走到車頭，向車門外車長方向叫囂並投擲手上的飲品杯泄憤，「X你個街啊！X你老X臭X啊！即刻打去投訴！火都嚟埋啊真係！」。這時上層乘客開始走落下層查看情況，影片至此結束。

大媽走到車頭向車門外車長方向叫囂並投擲手上的飲品杯泄憤。（Facebook群組「將軍澳主場」）

大媽走到車頭向車門外車長方向叫囂並投擲手上的飲品杯泄憤。（Facebook群組「將軍澳主場」）

這時上層乘客開始走落下層查看情況。（Facebook群組「將軍澳主場」）

這時上層乘客開始走落下層查看情況。（Facebook群組「將軍澳主場」）

遭正義男KO全車拍掌

樓主補充，最終有1名「正義哥」從上層「衝落嚟收佢X」，成功趕走大媽，獲全車乘客讚賞，「大媽欺善怕惡，最終敗走，全車鼓掌。（大媽）真係好衰格，好彩而家多咗正義乘客識分是非黑白，撐車長」。他又說，車長就事件向他們道歉，「全車人撐車長，大媽話會打去投訴，我睇下send返條片畀城巴做證先」。

網民批大媽離譜

網民看過影片議論紛紛，指摘大媽行為離譜，「趕他下車！」、「高鐵飛機有黑名單，巴士要諗下機制又或者請個保安跟車」、「車長真係唔好彩，乘客唔係永遠是對的，大聲同高八度講嘢唔代表你啱，仲要衰格到丟人」、「捉埋佢亂掉垃圾、襲擊司機同埋公眾地方行為不檢」、「掉垃圾罰5000」。

亦有網民建議，下次遇到同類情況，可留自己聯絡資料予車長，以防「西客」投訴，「下次再遇到呢啲西乘客，可以留聯絡資料畀車長。我有一次試過，主動畀聯絡資料車長，佢話唔該晒，因為佢驚公司搵證人處理投訴，之後其他乘客都畀聯絡資料長車，話可以做證人」。