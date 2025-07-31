麥當勞CHIIKAWA小八日曆玩具現大批瑕疵品　網民質疑：日本次貨？

日本麥當勞同款CHIIKAWA八款玩具7月28日起至8月22日登陸香港，購買開心樂園餐即可免費獲得，數量有限，送完即止。「Hachiware麥當勞日曆」為第一款推出的玩具，吸引大批CHIIKAWA迷到分店排隊換領，手機應用程式訂餐系統亦逼爆，過萬人排隊輪候進入訂餐畫面。



惟不少人換領「Hachiware麥當勞日曆」後，於網上發文發相大呻玩具出現瑕疵，包括小八臉部甩色、有污漬、劃花、印漏麥當勞標誌等，「咁多花咗真係好離譜，根本無QC，差勁！」。網民擔憂即使登記資料後也未能換貨，更質疑是否屬於日本麥當勞次貨，「可能係日本次貨版，日本老麥嗰邊唔收貨，轉戰香港，總好過變垃圾」、「點解會差成咁，係咪入咗日本啲次貨返嚟」。



《香港01》已就事件向香港麥當勞查詢，正等候回覆。



有CHIIKAWA迷發文大呻「中咗瑕疵貨」，照片見到，他換領的「Hachiware麥當勞日曆」小八臉和手上被劃花，有條藍色幼線，幼線旁的腮紅亦有甩色情況。（fb群組「Chiikawa HK Fans Club」圖片）

有CHIIKAWA迷於facebook群組「Chiikawa HK Fans Club」發文大呻，「中咗瑕疵貨，舖頭無得即場換貨，經理登記完單號同個人資料，等office打嚟睇下點處理」。照片見到，他換領的「Hachiware麥當勞日曆」小八臉和手上被劃花，有條藍色幼線，幼線旁的腮紅亦有甩色情況。

麥當勞CHIIKAWA玩具 大批人呻小八日曆現瑕疵品

帖文引來網民嘩然，亦有不少人發相大呻不幸遇上同樣情況，直斥「嘩你呢個離晒大譜噃」、「嘩，發生咩事，間廠咩事冇QC㗎？」、「原子筆印？」、「多咗條八頭髮」、「睇留言啲瑕疵好多都好誇張」、「我都有瑕疵，呢批QC好差」、「戰損小八，都同經理留咗資料，覺得換到嘅機會好渺茫」。

網民發相分享瑕疵情況：現污漬、甩色

網民分享瑕疵情況，「呢個情況就真係誇張啲，我自己嗰個塊面就有個淺灰色一點，捽唔甩嘅」、「我嗰個有污漬，好彩可以用擦膠擦甩，但條邊有啲黐笠笠」、「我隻本身右眼下面又係黑咗一噠（仲深色過你嗰隻），之後用無酒精濕紙巾抺下佢，好彩抹得走咋」、「我嗰隻都花面貓咁，腮紅同個陰都甩色，又多黑點」。

不少網民換領的「Hachiware麥當勞日曆」出現各程度瑕疵▼▼▼