動漫節│麥當勞叔叔搭港鐵捧餐盤送餐？女Cosplayer靚樣曝光獲激讚
撰文：桃樂斯
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一連5日的第26屆香港動漫電玩節於昨日（7月25日）正式開幕，不少動漫迷紛紛悉心打扮，Cosplay成（角色扮演）自己喜歡的動漫角色！有市民搭乘港鐵時，於金鐘站偶遇「麥當勞叔叔」。從她分享照片所見，1名候車乘客戴上紅色假髮，身穿麥當勞叔叔的經典衣服，再捧着餐盤低頭看手機，貌似準備前往送餐模樣，她因而拍下對方照片，大讚如此打扮有誠意，「佩服麥當勞叔叔天時暑熱都親力親為去送餐」，笑稱「真麥麥送」。
其後該名女Cosplayer正面照曝光，雖然「扮足全套」臉上塗白及塗紅了鼻子，但可見樣貌不俗，加上扮成麥當勞叔叔時下走功夫，完全又不靠靚樣突圍，獲網民激讚。
金鐘站月台驚見麥當勞叔叔「捧餐盤送餐」
「地鐵遇見麥當勞叔叔」，該女網民在threads發帖，她當時正身處港鐵金鐘站月台排隊候車，遇到有乘客打扮成麥當勞叔叔，只見對方戴上紅色假髮、穿上麥當勞叔叔經典衣服、再捧着裝作載有食物的餐盤，貌似準備前往送餐般。
目擊乘客讚打扮有誠意：真麥麥送
樓主見狀拍下照片，欣賞對方打扮有誠意，「佩服麥當勞叔叔天時暑熱都親力親為去送餐，搭地鐵要對抗咁多阻力，真（係）唔容易呀」，又笑稱「真麥麥送」。
肯德基爺爺和麥當勞叔叔合照 網民：唔知佢哋會唔會打交
不少有入場動漫節的網民紛紛留言，「見（到）好多動漫精英出動」。有人打扮成肯德基爺爺，貼出現場和麥當勞叔叔合照，指「我係同呢個麥當勞同行嘅KFC」、「見到KFC個上校，唔知佢哋會唔會打交」，他人因而笑稱「（麥當勞叔叔）入KFC開餐！即場來個世紀快餐大戰」。
當事人現身留言 笑稱：大熱天時都要嚟送餐
帖文亦引來當事人現身貼相留言，「麥當勞叔叔」笑稱「大熱天時都要嚟送餐」，獲網民讚好兼互動，「hello我喺場度嗌咗個巨無霸，你要唔要送（外賣）過嚟」、「覺得係麥當勞姐姐」。
（threads＠zoe.smallpotato）
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