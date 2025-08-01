手抱女兒玩滑水道！女嬰父親懷中突滑落飛出　墮3.5米水泥地慘死

樂極生悲！德國有女嬰早前和家人到克羅埃西亞（Republic of Croatia）一座水上樂園遊玩，當時她被父親抱在懷中，卻不幸從對方懷中滑落，從約3.5米高墮落到水泥地面上，雖然經送醫搶救，但其後仍被證實不治。



當局表示「這是20年來最嚴重的事故之一」，警方目前已經就意外展開調查，將釐清是遊樂設施不適合此年紀孩童遊玩，還是園方未有採取應當安全措施所致。



德國有女嬰和家人到水上樂園遊玩，被父親抱在懷中時突然滑落，飛墮3.5米水泥地慘死。（網上圖片）

女嬰被父手抱玩滑水道 懷中滑落墮3.5米水泥地亡

綜合外媒報道，德國一名僅得21個月大的女嬰，於7月22日（上周二）下午偕家人前往位於克羅埃西亞一座名為「Aquagan」的水上樂園戲水。當時女嬰父親將她抱在懷中，打算一同遊玩滑水道，但女嬰突然從父親懷中滑落飛出，從約3.5米的高度墮落到水泥地面上。

事發於克羅埃西亞一座名為「Aquagan」的水上樂園。（網上影片截圖）

女嬰當時被父親抱在懷中，突然從對方懷中滑落飛出。（網上影片截圖）

女嬰從約3.5米的高度墮落到水泥地面上。（網上影片截圖）

父親見狀崩潰痛哭：我女兒快死了

有在場目擊者透露，他當時聽到不斷叫喊聲，然後看到有男子抱着「一動不動」的孩子，初時還以為是有孩童遇溺淹死；而女嬰父親事發後十分緊張，面對旁人慰問亦無動於衷，只崩潰喊道「別問我任何事，我的女兒快要死了」。

女嬰由直升機送院救治 翌日凌晨證實不治

當時一位剛好在附近的醫生立即上前，連同水上樂園救護人員一起幫忙搶救，女嬰之後曾短暫甦醒並恢復意識，然後由直升機緊急送往醫院救治，但因其腦部嚴重受傷，以及內臟有損傷，最後仍於翌日凌晨被證實不治。

女嬰由直升機送院救治，翌日凌晨被證實不治。（網上圖片）

警方介入調查 釐清是否園方疏忽所致

當局表示「這是20年來最嚴重的事故之一」，對意外感到震驚與悲傷，當地警方目前已經展開調查，將釐清究竟是遊樂設施不適合此年紀孩童遊玩，還是園方未有採取應當安全措施所致。

（綜合）