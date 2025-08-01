1小時前到機場│乘客斥地勤不准打尖累錯過航機　帖文瘋傳另有真相

搭飛機應該提早多少時間到機場？近日網上瘋傳帖文，有乘客「聲討」航空公司地勤人員，表示在航班起飛前1小時到達櫃枱排隊，因為人數很多，而地勤該航班已停止辦理登機手續，「同埋無得打尖」，最終乘客未能及時辦理登機手續而錯過航班。



該名乘客隨後痛斥該名地勤「無情」，事件引發網民廣泛討論，許多航空業從業人員及經常出差的旅客均表示，該名乘客對登機規則存在誤解，「提早三個鐘去機場應該係常識吧？」。不過，原來帖文並非出自涉事乘客手筆，而是另有其人，揭示出另一角看法。



有乘客控訴地勤「害她錯過航班」，帖文惹來熱議。（資料圖片／郭梓謙攝）

港女怒斥地勤「唔畀打尖」累錯失航機

有網民於社交媒體threads發文，表示「憨（戇）X地勤搞到我Miss咗班機」，她稱自己搭乘下午1時飛往溫哥華的航班，於是提早1小時抵達機場並於櫃枱排隊，惟櫃枱人龍太長，等了15分鐘仍未排到，其間向地勤求情希望能優先處理，卻遭拒絕，「講話已經過咗Cut off time（停止辦理登機手續） ，同埋無得打尖」。半小時後，地勤再告訴他12點45分已經停止登機，拒絕為他辦理登機手續，最終令他錯過航班。

稱無無寄艙行李可直奔閘口

該名乘客強調自己並無寄艙行李，理應可直奔閘口，斥責地勤以「安全理由」為由拒絕安排。她指自己的機票屬「ultra basic」（基本機票），而地勤強調此類機票不能退票或更改，只能重新購買機票，費用高達500加元（約2,830港元），令她怒不可遏，更質疑航空公司對廉價機票乘客存在歧視，並揚言「以後再唔會搭呢間航空公司」。

然而，該帖文的樓主最後補充道：「個地勤係我」，揭示自己正是當日處理該名乘客的地勤人員。原來該篇帖文是反串乘客視角去「控訴」地勤。

地勤職員稱機票不能更改亦不可退票，只能重新購買，費用高達500加元。（AI生成圖片）

留言鬧西客：早兩三個鐘去到機場是常識

帖文公開後旋即引起網民熱議，大部分網民指出，該名乘客未依照航空公司規定提前足夠時間到機場，應自行承擔責任。「起飛前60分鐘已經是cut-off時間，點解仲可以1小時前先到機場排隊？」不少網民留言表示曾經親身經歷過類似情況，「我試過最後1分鐘到櫃枱，佢話再過1分鐘就唔畀我check-in。」

亦有網民指出，事主應該利用航空公司提供的網上登機服務，「你都冇行李點解唔自己上網check-in？」、「都已經2025，網上check-in有幾難？」。亦有不少人提醒，櫃枱辦理登機需提早2至3個小時到達機場，「內陸機，加拿大好，日本都好， 起飛前1個鐘內去到機場，係要有齊mobile boarding pass（手機版登機證）, 冇寄艙先至得」、「1點飛 12點喺要在閘口出現，再計2個鐘check-in，10點才是你到機場的時間」。

有網民質疑航空公司安排不當

有網民認為，若登機手續所需時間太長，航空公司應增設更多人手處理。有人指出：「我覺得排半個鐘實在不合理，航空公司明知繁忙時段仍不提供足夠人手，令部分乘客因錯過登機而需重新購票，這樣做實在不道德。」

有運氣好的網民分享經歷，稱自己成功在停止辦理登機手續後登機的經歷。樓主在留言中回應：「公司規矩有寫清楚cut-off time，遲到就係冇機會，除非遇到運氣好，遇到一個肯幫你打上去問的地勤。」

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