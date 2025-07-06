搭飛機遇無品乘客！港女慘遭「腳板底對住」　網民斥嘔心：太誇張

搭飛機時若然遇到自私乘客，實在令人無奈！日前有港女搭乘飛機時遇極品乘客，事關她旁邊婦人平躺於座位，將右腳翹起至左腳，直接將腳板底對向她頭、臉部，畫面相當令人嘔心，而她全程機都沒有出聲指責對方，事後卻於社交平台發文，掀起網民兩極討論。



有人批評婦人行為缺德，「太誇張吧」、「隔着個屏幕都覺得有異味」、「好得人驚，搭飛機都可以當正自己屋企咁」。不過亦有網民覺得樓主「可憐之人必有可恨之處」，「正常人未影相就已經X到佢上天花」、「你自己選擇咗啞忍，而家講乜嘢都無意思」。



有港女搭飛機遇到極品乘客，全程慘被對方「腳板底對住」。（threads圖片）

搭飛機遇極品乘客 港女全程「被腳板底對住」

該港女在threads帳號上傳多張照片，相中可見她搭乘飛機期間，其右旁座位穿斑點褲婦人脫下鞋子並赤腳、平躺於座位上，再將右腳翹起至左腳，然後直接將腳板底對向樓主，只看畫面亦相當令人嘔心。婦人之後曾經放下腳，不過兩腳的腳趾仍「越界」至樓主座位，但她「全程機都無出過聲」，下機後卻感到後悔，質疑「我頭先到底做緊啲咩」，發布帖文後隨即掀起網民熱議。

婦人平躺座位上，將右腳翹起至左腳，將腳板底對向樓主。（threads圖片）

婦人曾經放下腳，不過兩腳的腳趾仍「越界」至樓主座位。（threads圖片）

許多人批評婦人行為缺德，「太誇張吧」、「真係咩人都有」、「好癲呀，戥你慘」、「睇相都火滾」、「隔着個屏幕都覺得有異味」、「我都唔明白點解而家啲人咁缺德」、「好得人驚，搭飛機都可以當正自己屋企咁」、「真係刷新我對飛機污穢嘅概念」。

網民批婦人缺德 建議各種反擊方法

有留言覺得應該「以其人之道還治其人之身」，「我諗到解決方法係同佢一樣做返一個對稱嘅姿勢，腳掌對返佢腳掌」、「我應該會係咁向住佢隻腳打乞嚏」、「扮食嘢，然後攞牙籤出嚟篤佢隻腳」、「我會同佢講：『呢位施主你有灰甲喎，唔好拎出嚟畀大家欣賞，同埋落咗機返屋企順便剪甲啦』」，又笑稱「做咩？腳板底檢查」、「你係咪幫佢睇緊掌紋？」、「笑X到黐線，可以逗起佢隻腳嚟聽電話」。

樓主事後公審惹議 網民：人善被人欺

不過更多人質疑樓主「唔抵幫」，「正常人未影相就已經X到佢上天花」、「點樣可以接受到陌生人隻腳向住自己，屋企人我都接受唔到」、「可憐之人必有可恨之處，係咪就係講緊樓主」、「人善被人欺」、「根本佢就挑緊機，唔單止向你，仲向整個機組人員，你唔投訴只係縱容緊佢」、「所有慣犯都是由膽小鬼縱容出來」、「你買機票包空中服務，請職員處理，唔使由你出聲，避免變成糾紛」、「你自己選擇咗啞忍，而家講乜嘢都無意思」。

（threads＠wing_laam）