偶像被退貨！日女「出道5日遭解約」　黑歷史曝光疑是前AV女優

偶像生涯只有短短5天？



日本偶像團體「ICECREAM SCREAM」日前宣布增加新團員，其中一名成員麥野紬才跟著跑行程、上電視幾日，便遭公司以「經歷申報不實」為由解約。離奇的發展也讓網友嗅出端倪，網上一挖竟揪出麥野紬疑似曾為「AV界新星」。

日本偶像團體ICECREAM SCREAM 22日宣布加入新成員，惟麥野紬（左一）5天後即被解約，引起熱論。（X@Official_icsc）

日本偶像團體ICECREAM SCREAM 22日宣布加入新成員，惟麥野紬（右二）5天後即被解約，引起熱論。（X@Official_icsc）

日本偶像團體ICECREAM SCREAM 22日宣布加入新成員，惟麥野紬（後排左一）5天後即被解約，引起熱論。（X@Official_icsc）

日本偶像團體ICECREAM SCREAM 22日宣布加入新成員，惟麥野紬5天後即被解約，引起熱論。（X@zange_tsumugi）

日本偶像團體ICECREAM SCREAM 22日宣布加入新成員，惟麥野紬5天後即被解約，引起熱論。（X@zange_tsumugi）

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J-CAST NEWS報導，日本偶像團體「ICECREAM SCREAM」22日宣布加入新團員，新進成員麥野紬（麦野つむぎ）以薄荷綠作為代表色，期盼為團隊帶來新火花。豈料，麥野紬加入才短短5天就被「光速退貨」，官方說明：

經查明，發現成員麥野紬過去的活動經歷有『虛偽申報』。

因此決定終止合約。

官方並未說明與麥野紬解約的詳細原因，甚至在聲明中喊話，呼籲粉絲不要向其他成員詢問相關細節，更動用「次元切割刀」，火速刪除麥野紬的X帳號。離奇的「偶像退貨事件」也讓網友困惑：

「活動經歷造假就得被解約？」

「以為是素人結果是老手？真的有那麼嚴重嗎？」



然而，眼尖的老司機早就看出端倪，並在網路上挖出蛛絲馬跡，懷疑麥野紬疑似曾立足於「暗黑界」，AV片中女主角的特徵皆一一對上，且在日本網站FC2上也能挖出至少3部作品，番號也在網路上被流出。

一名日本網友指出：

看到消息就去查了一下，結果原來是這麼回事啊……她還上過電視，被解約也是理所當然的。

也有人分享個人看法：

「AV女優不會對這種事大喊職業歧視嗎？」

「光是因為有拍過AV就被解約，這不是歧視是什麼啊？」



事後，麥野紬也以另一個社群帳號發文向粉絲們道歉：

發生了那樣的事情後，或許我已經沒有資格再站在大家面前，但我還是想親自向各位表達感謝與歉意。

並提到自己將開始另一份工作。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】