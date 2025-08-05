雙重衰十一！偷拍14歲女網友出浴＋與小女友愛愛　19歲兵役男被控

覻準用未成年人士入世未深乘虛而入，行為罪加一等。台灣新北1名19歲青年在服兵役前，認識1名14歲女網友，要求對方直播出浴，卻趁機錄下過程，威脅女網友傳送更多裸照，但女網友拒絕就範。另外，該名青年和另1名14歲小女友3次性交，甚至拍攝過程，事後更獲得小女友露胸照片。青年目前正在服兵役，仍被控違反《兒童及少年性剝削防制條例》等罪名。



涉案的19歲男子正在服兵役，仍然捱告。（AI生成圖片）

偷拍少女出浴索取裸照

台媒於今年7月報道，涉案19歲徐姓男子住在新北市三峽區，服兵役前認識1名14歲女網友，案發2023年9月13日晚上，徐男透過instagram視像功能，要求女網友私底下直播洗澡獲答應。徐男趁機錄下洗澡過程，繼而利用電腦螢幕截圖功能擷取女網友性影像，之後徐男透過LINE威脅女網友傳送裸照，否則「網站會有你的（性影像）」、「在給全部人看」，但女網友沒有照做。

2名14歲少女受害。（AI生成圖片）

和14歲小女友3次發生關係

此外，徐男與另1名14歲少女交往，對方住在桃園市龜山區，2023年11月19日起，他們在各自住處3次自願發生關係，並用手機拍攝性交過程，但相關性影像事後遭到刪除，徐男亦要求小女友傳送露胸照片，小女友按照吩咐傳送。

目前正服兵役 仍然捱告

2名受害少女的母親驚悉事件，於是提告。桃園地檢署認為，徐男對女網友的行為，涉嫌觸犯「未成年人意願使未成年人被拍攝性影像」罪名，以及「脅迫少年自行拍攝性影像未遂」罪名；至於和小女友性交及拍攝性影像，分別干犯「與14歲以上未滿16歲女子為性交」罪名，以及《兒童及少年性剝削防制條例》的「拍攝少年的性影像」罪行，將會分論併罰。徐男目前正在服兵役，但仍然捱告。

（綜合）