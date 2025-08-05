媽媽的男友是淫魔！姊妹遭性侵176次　母丟掉證物　他狡辯遭打臉

台灣發生姊妹同遭性侵案。桃園1名男子和1名單親媽媽交往，繼而和女友及其2名女兒同居，色男趁姊姊升上國中開始，常利用女友不在家的機會，闖入姊姊房間對她性侵；等到妹妹升上國中後，色男同樣向妹妹伸出狼爪，5年內無套性侵姊妹多達176次。惟即使2名姊妹哭訴遭到性侵，甚至提供色男完事後擦拭的廁紙，但母親仍然愛理不理，甚至多次丟掉證物，直到其他親友發現受害人出現異樣，查問下淫魔的獸行才曝光。法官經審理後，裁定被告強制性交等多項罪名成立，合併判處13年6個月有期徒刑。



受害人多次遭到媽媽的男友性侵，媽媽知悉事件後並無阻止。（AI生成圖片）

因管教問題而責打 受害人身上有傷痕

台媒於今年7月報道，案件在當地的高等法院進行審理，該名單親媽媽本身育名5名孩子，到了2011年，她和2名最小的女兒及男友同居，但她長時間加班工作，所以將2名女兒交由男友管教和照顧。母親的男友因管教問題而責打姊妹，她們於2016年和2017年因身上有明顯傷痕引來社工當關，當時曾跟進這宗家暴個案。

用棉被蓋住姊姊上身性侵得逞

從2016年2月起，母親男友明知國中姊姊年僅13歲，沒有理會她作出反抗，在住所房間強行將她壓制，並用棉被蓋住其上身，繼而性侵得逞，直到2021年7月為止，5年內在沒有做足安全措施下，共性侵姊姊達130次。

妹妹遭性侵後不敢穿短褲

妹妹上國中後同樣受害，從2019年8月至2021年7月，色男趁家中只有2人獨處時，直接向妹妹伸出狼爪，總共無套性侵46次，直到妹妹前往外縣市舅母家中留宿，舅母察覺妹妹在夏天在家中都不敢穿上短褲，並在房內用棉被緊包身體。舅母出言關心查問，驚悉姊妹同遭性侵，於是報警求助。

男被告否認性侵受害人，辯稱其管教比較嚴格，會對姊妹進行體罰，所以引來她們不滿誣告。（AI生成圖片）

男被告否認犯罪

男被告否認犯罪，辯稱其管教比較嚴格，會對姊妹進行體罰，所以引來她們不滿，她們希望被告和母親分手，因此作出不實指控。辯方律師亦稱，如果被告對姊妹進行性侵，一定不會希望體液或皮屑留在2人體內，但她們供稱被告從沒戴安全套，明顯不合情理。姊姊案發後於2023年和母親一起前往被告住處上門探望，稱如果真的遭到性侵，為何還會上門探望，加上案件只有姊妹口供，缺乏其他證據，認為不足以入罪。

母親丟掉廁紙物證

但姊姊供稱，當在國一下學期第1次被性侵後，就立即向母親求救，而且提供被告性侵後擦拭的廁紙。母親當時表示會質問男友，以及檢驗廁紙，但母親每次就此事和男友爭執後，往往是不了了之作結。母親其後聲稱「沒空將衛生紙送去檢驗」，廁紙也下落不明。妹妹亦提供被告性侵後用過的廁紙，但母親事後聲稱已經丟掉。

法官判處被告入獄13年6個月。（AI生成圖片）

母親力證女兒口供

母親雖然愛理不理，但她在庭上證實女兒對被告的指控屬實，表示姊姊提及遭到性侵時露出厭惡表情，妹妹同樣滿臉委屈，但她每次詢問男友，對方不但否認事件，而且發生口角，令她無法確認女兒是否遭到性侵，所以沒有處理。直到舅母協助報警後，她才和被告分手。

至於2023年母女探望被告，母親當時提到被告曾經照顧女兒生活，理應前往探望，姊姊才肯一起前往，但氣氛尷尬，大部份都是母親和被告聊天。

法官判處被告入獄13年6個月

法官認為，2名受害人口供一致，其處女膜都有多處陳舊性裂傷，判定被告性侵屬實，被告沒有歉意，多次指控受害人說謊，裁定「對未滿14歲之女子犯強制性交」、「成年人故意對少年犯強制性交」共176項罪名成立，合併判處13年6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

（綜合）