捷運女學生坐優先席睡覺！阿姨大聲要求讓座　熱心女代發聲1句KO

台灣大眾運輸工具設有「博愛座」，但近年不斷引起爭議，甚至爭執打鬥。當地立法院於2025年7月三讀修正通過「身心障礙者權益保障法第53條修正草案」，將原本適用對象為「老弱婦孺」的博愛座，改為「其他有實際需求者」的「優先席」，雖然改了名，但爭議卻不會因而減少。



有台女在網上表示，日前見到1名陌生阿姨向坐在捷運優先席睡覺的女學生，大聲表示「小姐，這是優先席」，示意女學生要讓座。台女看不過眼，立即反駁「哇！優先席魔人出現了耶！」，對方瞬間安靜。台女在帖文中慨嘆「只是換個名字、態度沒變，同樣的場面，一再重播」，許多網民亦指「真的覺得直接廢除比較好，不然優先席博愛座還不都一樣意思」、「不是換個名稱就能打發的」。



白衣阿姨向坐在捷運優先席睡覺的女學生，大聲表示「小姐，這是優先席」，卻遭樓主反駁「哇！優先席魔人出現了耶！」，對方瞬間安靜。（Threads圖片）

阿姨強迫讓座 樓主反駁

樓主在Threads表示，早前乘搭捷運，1名女學生坐在優先席睡覺，其間1名白衣阿姨大聲向她表示「小姐，這是優先席」，樓主見狀立即回敬「哇！優先席魔人出現了耶！」，阿姨聽到後即時收聲，相信不敢再要求女學生讓座。

樓主慨嘆「只是換個名字、態度沒變，同樣的場面，一再重播」。（AI生成圖片）

樓主︰人心比座位難分

樓主在帖文上載該名阿姨的照片，同時表示從「博愛座」變為「優先席」，只是改了名而已，民眾態度不變，強迫讓位情況只會一而再、再而三出現，她質疑「到底是座位的問題，還是人心的問題？」 ，認為「禮貌不是靠吼的」、「人心比座位難分」。

網民︰是優先席土匪出現了

大量網民留言指「是優先席土匪出現了」、「直接廢除」、「女生還為難女生，這個世界真的很可悲」、「假正義魔人，只欺負弱小，你是真正義」。

（Threads）