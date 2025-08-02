黑雨上班障礙賽？橋頂漏水「如置身水簾洞」　港女：著水鞋都濕晒

【天氣消息／天文台／黑雨／紅雨／上班／打工仔】本港今早（8月2日）天氣惡劣，天文台先後發出黃色及紅色暴雨警告，至9時45分改發黑色暴雨警告。雖然正值周六，不過仍有打工仔需要上班，有港女在社交平台分享影片，只見她暴雨下上班途中如遇「障礙賽」，先是行人天橋橋頂「倒水式」般漏水，如身處「水簾洞」，另外地面亦有輕微水浸，又慘呻「連把遮都漏水」。



有網民紛紛表示同情，「陰功」、「好似入泳池前沖身嗰啲水」，有人則指天文台已經改發黑色暴雨警告，示意她可以回家，不過樓主卻回覆「有一種愛叫做香港人黑雨都要返工」，故獲眾人提醒小心為上。



本港今早天氣惡劣，天文台先後發出黃色、紅色及黑色暴雨警告，有市民涉水上班表現狼狽。（資料圖片）

繼7月29日（本周二）暴雨連連，天文台今早再次發出今年第二個黑雨警告，有地區再次出現水浸。由於暴雨期間正值早上時份，有打工仔需要涉水上班，表現狼狽。

暴雨上班遇「障礙賽」 橋頂不斷漏水似身處水簾洞

「有咩好得過一出門口就紅雨」，該港女在threads上傳影片，指紅雨下仍然需要上班，但回公司途中卻困難重重。影片可見她當時站於行人天橋，但橋頂左、中、右不斷以「倒水式」般漏水，而地面出現輕微水浸，目測水高至腳眼甚或更上位置，她不禁戲言「第一關係水簾洞，第二關係無限瀑布，第三關係連把遮都漏水」，又指已早有預備穿着水鞋出門，「諗住自己過到，最後都係濕晒」。

有港女在紅雨下仍然需要上班，但回公司途中卻困難重重。（「threads＠taishukwun」影片截圖）

行人天橋橋頂左、中、右不斷「倒水式」般漏水，她形容似是身處「水簾洞」。（「threads＠taishukwun」影片截圖）

地面出現輕微水浸，目測水高至腳眼甚或更上位置。（「threads＠taishukwun」圖片）

網民：好似入泳池前沖身嗰啲水

帖文引來網民表示同情，「陰功」、「好似入泳池前沖身嗰啲水」、「我屋企附近都係咁，濕晒」、「唔緊要啦，我都已經濕到好似沖緊涼咁」、「我出唔到門口～太大雨」、「今個夏天多了水簾洞，上禮拜圓方過西九文化區條橋都有」、「我打緊終極關卡，黑雨下派貨而貨物唔可以濕」。

黑雨下仍需前往上班 網民紛紛提醒小心

另有人留言，指天文台經已改發黑色暴雨警告「可以返屋企啦」，惟樓主表示仍需上班，故自嘲「有一種愛叫香港人黑雨都要返工」、「第四關，我仲未返到公司啊」，故獲他人提醒她小心為上，並笑稱「濕都濕了」、「關關難過關關過」。

（threads＠taishukwun）