港鐵尖東站Chiikawa主題！出閘驚現這叫聲　網民嫌煩笑似：遲到啦

日本人氣動漫角色Chiikawa在港勁吸大量粉絲，而「CHIIKAWA DAYS」大型特展於今日（8月1日）至24日在尖沙咀K11 MUSEA舉行。有網民就發現港鐵尖東站的出入閘機已換上「新裝」，不但貼滿Chiikawa的一眾主角，還會在乘客拍卡通過閘門時發出可愛叫聲「Chiikawa」。粉絲們自然高興得想打卡，但亦有網民直指「完全無感」，反而發帖斥聲音嘈雜「嫌煩」，有人則笑言叫聲似「遲到啦」，令人忍俊不禁！



港鐵尖東站的出入閘機已換上Chiikawa主題的「新裝」。（陳映蓉攝）

在尖沙咀K11 MUSEA舉行、為期24日的「CHIIKAWA DAYS」大型特展已於今日（8月1日）開展，有網民就在離開港鐵尖東站時，發現尖東站出口牆身及出入閘機大有不同，出現大量Chiikawa的圖案。

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Chiikawa特展「CHIIKAWA DAYS」於今日（1日）正式在K11 MUSEA開幕。（梁鵬威攝）

CHIIKAWA DAYS」大型特展於今日（8月1日）至24日在尖沙咀K11 MUSEA舉行。（梁鵬威攝）

閘機聲音變可愛「Chiikawa」 有網民嫌煩

該名網民在社交平台Threads發帖，笑言「黐膠花…好煩」。從影片可見，尖東站出口牆身及出入閘機均以大面積的Chiikawa角色們裝飾，而當樓主拍卡出站時，更可聽到閘機傳出「Chii~kawa！Chii~kawa！Chii~kawa！」的聲音。

尖東站出口牆身及出入閘機均以大面積的Chiikawa一眾角色的裝飾。（Threads@kachun.anson）

當樓主拍卡出站時，可聽到閘機從尋常的「嘟」聲變為「Chiikawa」。（Threads@kachun.anson）

網民笑聲音近似「遲到啦」

影片隨即引起網民熱議及廣傳，對於樓主「嫌煩」，有網民就笑指「真係幾嘈」、「睇完條片而家成個腦都係『黐膠花』」、「唔係兔哥叫聲算係咁」；有人則笑稱叫聲聽起來似「遲到啦、遲到啦」、「好似講緊『遲到啦』，想行快兩步」。另有粉絲就「極力平反」，紛紛留言稱「明明就好cute（可愛）」、「呢個好得意啵」、「勁想去」。

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CHiiKAWA DAYS大型特展於8月舉行，港鐵公司推出「CHiiKAWA DAYS 站站遊蹤」暑假主題活動，有主題輕鐵列車行走。（港鐵提供圖片）

港鐵公司推出推出CHIIKAWA DAYS主題輕鐵列車。（港鐵提供圖片）

網民拍攝港鐵香港站的「CHIIKAWA DAYS 站站遊蹤」宣傳活動。（Threads@chtwilly）

港鐵特別推出暑假限定活動「CHIIKAWA DAYS 站站遊蹤」

根據港鐵網頁資料，港鐵為配合「CHIIKAWA DAYS」大型特展，特別推出「CHIIKAWA DAYS 站站遊蹤」暑假限定活動，由7月12日至8月31日期間，會有CHIIKAWA DAYS主題輕鐵列車於平日穿梭屯門、元朗、天水圍各輕鐵路綫。

至於「CHIIKAWA DAYS」展覽期間，如果從港鐵尖東站J出口進出閘口，拍卡時便會從尋常的「嘟」聲變為「Chiikawa」。

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（Threads@kachun.anson、港鐵網頁）