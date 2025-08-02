黑雨弄濕襪子！城巴女乘客「襪子放扶手欲晾乾」　港女狠斥：缺德

【天氣消息／黑雨／上班／打工仔】本港今早（8月2日）天氣惡劣，天文台先後發出黃色、紅色、黑色暴雨警告，市面多區出現水浸情況，令不少仍要上班的市民狼狽不堪。有女網民分享今早搭乘巴士上班途中，目擊令人嘔心一幕，事關有女生疑因暴雨弄濕襪子，竟將襪子直接晾在座椅扶手柄上，她不滿對方缺德行為，遂貼圖公審「點解啲人可以咁嘔心，有無諗過其他搭巴士嘅人感受」。帖文引來網民詫異，「咁後生都做呢啲嘢」、「呢個係我目前見過最離譜嘅，仲衰過喺巴士剪指甲嗰啲」、「隔住個mon都聞到好臭」。



天文台今早一度發出黑色暴雨警告，有女生疑因暴雨弄濕襪子，放至巴士扶手企圖晾乾被公審。（「threads.＠irenelan519_」圖片）

該女網民在threads帳號發帖，指今早近11時搭乘城巴A12路線巴士前往機場上班途中，當時正值黑色暴雨警告生效期間，前座1名女乘客或因被暴雨弄濕襪子，目擊對方竟然將濕透的襪子晾在座椅扶手柄上，她看不過眼對方缺德行為，遂於網上公審。

黑雨遭弄濕襪子 巴士乘客「襪子放扶手」圖晾乾

從樓主上傳2張相中可見，她當時坐於巴士上層座位，而其前方1名啡色頭髮的女乘客將一對粉紅色、濕透襪子晾放至扶手柄上，然後和同行人士聊天。該女乘客正前方座位有名大叔就坐，樓主批評「點解啲人可以咁嘔心，有無諗過其他搭巴士嘅人感受」。

城巴女乘客將一對粉紅色、濕透襪子晾放至扶手柄上。（「threads.＠irenelan519_」圖片）

大批網民批評該女乘客，「隔住個mon都聞到好臭」、「黐線，咁都做得出」、「完全無衛生常識」、「咁後生都做呢啲嘢」、「好X無公德心」、「呢個係我目前見過最離譜嘅，仲衰過喺巴士剪指甲嗰啲」、「就算乾到，咁返到屋企係咪唔使洗？真係好奇怪」。

網民狠批缺德：隔住個mon都聞到好臭

有人覺得樓主應即場指出對方不是，而非事後公審，「你唔即場同佢講，你偷影放上嚟托X咩？」、「拍佢前面（位）先生：『你覺唔覺後面有陣臭味？』然後你換位行去後面」、「：『咁X大陣臭襪味，邊個仆X晾襪』」。

（threads＠irenelan519_）