黑雨｜旺角大廈升降機狂漏水「似水簾洞」　網民嘲：睇到都唔敢搭

【天氣消息／黑雨／紅雨】本港今早（8月2日）天氣惡劣，天文台先後發出黃色及紅色暴雨警告，至9時45分改發黑色暴雨警告，市面多區出現水浸情況。今早網上流傳影片，指旺角有大廈因天雨關係，導致升降機出現漏水情況，影片所見升降機門打開，中間位置不斷滴落雨水，仿如「水簾洞」，發帖網民不禁嘲諷「眨下眼又過咗500年」。



網民擔憂升降機存在安全隱患，「睇到都唔敢搭」、「認真問會唔會火燭？見佢仲運作緊，又水又電」，又斷言升降機注定「打柴」，「咁樣好傷，好多零件會浸壞」、「我屋苑試過，咁樣浸法一定要換」。



本港今早天氣惡劣，天文台一度發出黑色暴雨警告，旺角有樓宇升降機出現嚴重漏水情況。（「threads＠22ocooperowen」影片截圖）

旺角升降機現嚴重漏水

該港男在threads帳號上傳影片，指現場為旺角某棟樓宇，當時正值黑色暴雨警告生效期間，因為持續暴雨導致升降機出現嚴重漏水情況。影片顯示，升降機門呈打開狀態，而升降機機頂不斷滴落雨水，現場有女士見狀感到驚訝，稱「咁犀利嘅」。

港男：業主又要眾籌維修

樓主不禁嘲諷「眨下眼又過咗500年」，同時擔憂持續雨水或會浸壞升降機，各戶業主或需共同承擔龐大的維修費用，「大X鑊️，部𨋢隨時報銷，業主又要眾籌維修」。

當時正值黑色暴雨警告生效期間，因為持續暴雨導致升降機出現嚴重漏水情況。（「threads＠22ocooperowen」影片截圖）

升降機門呈打開狀態，而升降機機頂不斷滴落雨水。（「threads＠22ocooperowen」影片截圖）

網民憂升降機存安全隱患：睇到都唔敢搭

片段惹來網民驚呼「可怕」，「睇到都唔敢搭」、「小心又停電」、「認真問會唔會火燭？見佢仲運作緊，又水又電」。有留言則指升降機涉及不少電子零件，斷言片中情況注定「打柴」，「玩完機率高」、「機頂浸晒水已經（可以）報銷」、「咁樣好傷，下面積晒水要抽水，好多零件會浸壞」、「我屋苑試過，咁樣浸法一定要換」、「應該有保險，不過下次會加保費」。

笑稱畫面如同「水簾洞」

有網民形容片中畫面如同「水簾洞」，「這是現代版美猴王孫悟空的水簾洞嗎？」，又笑稱「以為喺泳池更衣室出嚟嗰一刻」、「明明係沖涼房嚟」。

（threads＠22ocooperowen）