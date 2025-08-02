暴雨！打工仔冒雨上班地盤現「瀑布樓梯」　市民涉水而行浸到腳眼

【天氣消息／天文台／黑雨／紅雨／上班／打工仔】本港一周兩度發出黑色暴雨警告信號（黑雨），先於7月29日發出本年首個黑雨，今早（8月2日）早上6時50分發黃雨，9時10分發紅雨，9時45分改發黑雨，多區出現暴雨水浸，其中九龍部份地區及青衣一度錄得約100毫米雨量。



雖然今天是星期六，但仍有許多市民要上班或外出，有網民分享區內暴雨情況，拍到香港大學站職員要落水閘，更有地盤人員黑雨下仍要上班，拍到地盤內部樓梯變成「瀑布」的驚人畫面。



打工仔暴雨下上班，拍到地盤內出現瀑布樓梯。（Threads@bangbombombam影片截圖）

本港今早開始持續下暴雨，天文台先後發出黃雨及紅雨，並於9時45分改發黑色暴雨警告，多區都出現水浸。今日仍有不少市民要上班或外出，並拍攝到暴雨下的香港畫面。

網民拍到香港大學站職員正落水閘。（Threads@ Hklazyslave影片截圖）

暴雨下市民過馬路涉水而行，不少人穿上拖鞋。（Threads@ Hklazyslave影片截圖）

暴雨下路面積水，車輛駛過淺起水花。（Threads@ Hklazyslave影片截圖）

有網民今早9時在Threads分享香港大學站附近情況，只見5名港大站職員正在設置水閘，入口處亦已落了三分之一閘，當時暴雨下的積水已湧上行人路更形成「微浪」，正拍向站前的梯級。

另外拍到市民過馬路時，積水浸過腳眼要「涉水而行」，不少人穿上拖鞋，大雨亦令路面積水頗深。發帖網民笑言「黑雨呢！超前部署呢！天文台瞓醒未，地鐵站出口都閂門，過條馬路濕晒腳，馬路水位浸到上行人路」。

打工仔暴雨下上班，拍到地盤內出現瀑布樓梯。（Threads@bangbombombam影片截圖）

打工仔暴雨下上班，拍到地盤內出現瀑布樓梯。（Threads@bangbombombam影片截圖）

有留言提醒暴雨出門要小心，又指「浸到上馬路啫，有乜問題？ 咪又係咁行」，又提醒出門前可看雷達圖，「看下喺你自己的地方下大雨定全港下大雨」。

亦有地盤人員分享地盤內狀況，笑言「有咩驅使你響星期六＋埋暴雨之下返工？係窮呀Ｘ你個Ｘ」。片段攝於一個建築中的地盤，未有窗戶外面仍被棚架包圍，大雨之下內部的樓梯變瀑布，水流極急。另一片段攝於大廈外，水流從上而下變「真瀑布」拍打下方的排水渠。