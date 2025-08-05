女子衝出馬路狂拍巴士門！車長讓她上車惹議　龍運巴士回應揭真相

假如錯過了巴士班次，也只能繼續等候下一班車，但最近有1名女子「送車尾」後，竟走出馬路行車線，不停拍打1輛巴士的車門要求上車，即使巴士緩緩向前駛，女子仍沒有離開。巴士車長後來終於打開車門，女子亦成功上車，整個過程被目擊者拍下，相關影片在網上流傳後即掀起網民熱議，部份人直斥女子的舉動罔顧道路及交通安全，也有人認為巴士車長不應讓女子上車，留言稱「危險上客，公司應處理這位車長」。



《香港01》就事件向龍運巴士公司查詢，獲回覆指事發於7月30日下午，當時龍運1輛路線A31往機場的巴士在綠楊新邨巴士站讓乘客登車，涉事女乘客未有站在路線A31的巴士站候車，並一直觀看手機。直至巴士駛離巴士站，在前方一個交通燈位前停低時，該名女乘客跑出馬路中央位置拍打車門要求上車，並且阻礙巴士行駛。車長多次勸喻女乘客返回行人路不果，為免生意外，之後讓女乘客登車。



龍運呼籲乘客候車時應留意巴士站位置，若錯過巴士切勿跑出馬路追趕巴士，以免釀成意外。



影片顯示1名女子竟走出馬路行車線，不停拍打1輛巴士的車門要求車上，即使巴士緩緩向前駛，女子仍沒有離開。（Facebook影片截圖）

相關影片早前被上傳至Facebook群組，顯示1名女子在馬路行車線追着1輛巴士，其間拍打巴士車門要求上車。（Facebook影片截圖）

起初巴士車長沒有理會，並以非常慢的車速繼續往前駛，但女子隨着巴士跑。（Facebook影片截圖）

女子走出馬路拍打巴士車門

相關影片早前被上傳至Facebook群組「巴士的事討論區～更新版」，顯示1名女子走出馬路追着1輛巴士，其間拍打巴士車門，相信要求上車。起初巴士車長沒有理會，並以非常慢的車速繼續往前駛，但女子隨着巴士跑，終巴士車門打開，女子立即上車，而影片就此結束。

巴士車長終打開車門，女子立即上車，而影片就此結束。（Facebook影片截圖）

巴士車長終打開車門，女子立即上車，而影片就此結束。（Facebook影片截圖）

網民狠批名女子行為魯莽

影片隨照引來大批網民討論，不少人狠批名女子的魯莽行為，除了危及自身安全，亦致其他道路使用者和巴士乘客於危險之中，又認車長不應讓該女子上車，以免縱容其行為，「有冇搞錯？又搞到車長，畀佢上縱壞佢，又有機會車長要食呢隻鑊，廢人真係冇得救」、「啲人好大膽走出馬路截巴士，好危險呀啊，上唔到車等下一班囉」、「個女乘客咁樣走咗出馬路，要司機開門，咁九巴公司應該如何處理個乘客呢」、「好人做出不好的事件，如果條人命有事，司機點辦理？」。

然而，有網民則猜測相關女子是否遺留個人物品在車上，才會如此着急，「其實有冇可能個乘客留低嘢喺架車度？」。