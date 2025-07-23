惡男巴士掉外賣垃圾！港女拍片聲討　結局大快人心網民讚：正義女

保持公共交通工具清潔人人有責。有港女在網上發片，指日前乘搭1輛來往碩門邨及機場的巴士上，上層後排有男子食完外賣後，「攝喺車頭條柱嗰度」，只顧看抖音，準備下車時未有帶走垃圾。港女不忿其行為要求他執起垃圾，對方「扮嘢」動了一下，便將垃圾放在櫈底想走。港女於是用手機影住他，並指「食完啲嘢掉係度，全程係隔籬聽抖音，我都已唔出聲話你」，另一名伯伯及女士加入大鬧男子「要有公德心」、「執返自己垃圾有幾難」。其間，男子一度作勢想拍打港女手機作反擊，後來不耐煩地將垃圾踢落下層，下車時終執起垃圾拿住離開車箱。



影片引來不少網民熱議，不少人大讚港女出聲「正義女 」、「多謝妳將呢啲咁無公德心嘅人影低及po上嚟，重點係大家要齊心去對付呢種人！」。



樓主指缺德男原先將垃圾「攝」在車頭位置，後來被要求執走時再「扮嘢」，竟將垃圾放在櫈下。（影片截圖）

後面伯伯也加入聲討缺德男。（影片截圖）

缺德男見狀作勢拍打樓主的手機，可是疑因有鏡頭在前而停止。（影片截圖）

缺德男見狀作勢伸手想打樓主，可是疑因有鏡頭在前而停止。（影片截圖）

樓主在Threads上發片公審該名無公德心男子，事發在1輛來往碩門邨及機場的A41巴士上。影片可見男子櫈下有個束起了的食物外賣膠袋，樓主表示「條友食完嘢掉係度」，缺德男見狀作勢想拍打樓主的手機，樓主即時喝止「你唔好打我呀，你唔好郁手」。

樓主出聲聲討 伯伯阿姨也幫口

而在缺德男後面的伯伯也加入幫手鬧他，「要有公德心」，此外鏡頭外傳來另一把阿姨女聲幫口，「執返佢啦，執完咪走得囉」、「執返自己垃圾有幾難」。樓主見缺德男沒有反應，再鬧「食完啲嘢掉係度，全程係隔離聽抖音，我都已唔出聲話你」，阿姨再發聲，「執返佢啦先生」，男子感到不耐煩地說「唉，好嘈呀！」，之後才死死氣地用腳將垃圾踢落巴士下層，樓主繼續說「我影住你呀，我唔怕影住你呀」，缺德男下車前執起垃圾拿住離開車箱，樓主不忘拿個尾彩，「唔好掉丫嘛，食得咁開心」。

缺德男死死氣地用腳將垃圾踢落巴士下層。（影片截圖）

缺德男死死氣地用腳將垃圾踢落巴士下層。（影片截圖）

下車前他才執起垃圾拿住離開車箱。（影片截圖）

樓主補充指，該男子原本將垃圾「攝喺車頭條柱嗰度」，見他準備下車才開聲提醒，「先生你有嘢未攞」，未料對方不認帳，「扮晒嘢話件嘢唔係佢，明明我坐佢隔籬，睇住佢係港珠澳上車，然後開盒酸奶食」。

網民大讚：勁正！正義女

不少網民看過影片後留言，有人大讚「勁正！正義女」、「呀姐好波！（仲有後面位伯伯同一位女士肯出聲）呢啲人真係好X乞人憎，巴士食嘢已經唔啱！仲要掉落地下！」、「佢仲要郁手」、「樓主好勇敢！希望香港多啲人可以見義勇為，後邊個阿叔都好嘢，會幫拖，如果唔係個男人一定更惡」、「我次次出聲都無人幫口，如果遇到你就好 」，有人也和應「如果我遇到你都會幫你」。