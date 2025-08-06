港鐵男要港女坐開讓其一家3口同坐！原因離譜　網民鬧：睬佢都傻

港鐵讓座不時惹爭議。有港女大呻早前在港鐵遇到一家3口，兩母女進入車廂後坐在她身旁，而父親則指住對面的座位，指示港女坐去那個位，讓他們三個人可一齊坐。港女發現對面的座位也有三連位，但旁邊有1名黑人坐着，認為「你哋唔想同黑人坐都唔使趕我走㗎」，令她感到十分憤怒，在網上公審這家人。



不少網民認為這家人無理，「點解要聽佢點，睬佢都傻」、「個黑人好慘囉」、「人哋叫你行開你就行開,你onX㗎？」。



港女指父親指示她坐開，好讓一家三口可以一齊座，令她不滿公審。（Threads圖片）

港鐵又有讓座爭議。該港女在Threads上發相及發文，指自己本來坐在座位的中間，旁邊有兩個空位，此時一家三口上車，母女坐在她身旁，父親即指住樓主，指示她坐到對面的座位，好讓他與家人同坐，事主見對面座位，「其實對面係有3個連位，連位隔籬有個黑人，其實你哋唔想同黑人坐都唔使趕我走㗎」，而當樓主坐到對面時，那位黑人亦起身走到其他車廂。樓主不滿，在網上公審這家人，更用簡體字寫下訊息，「下次想同人調位可以試下講『唔該』 ，做個榜樣畀個女睇都好啦」。

港女讓座後感不忿 網民：睬佢都傻

帖文引來網民熱議，「點解要聽佢點？睬佢都傻」、「個黑人好慘囉」。也有人認為樓主不應就範，「你起身已經輸咗」、「扮聽唔到，望第二度就得，吹你唔脹，佢夠膽掂你即刻報警」。樓主回應解釋「佢哋兩公婆嘈起上嚟，我一個唔夠揪」。

港女認為這家人不想坐在黑人旁邊，而要求她坐開讓座，令她感到十分氣憤。（AI生成圖片）

網民分享同類經歷

有網民亦分享類似經驗，「香港站3個講普通話嘅大媽，一開門X衝入車廂坐喺開門對面排櫈，我已經企喺門口等車上嘅人落車先再慢慢行嚟，見到右邊有個位空左（其實左右靠門口兩個位都空咗）已經轉身個屁股想坐落去，點知個女人移動屁股坐咗半個位兼一直叫坐對面櫈嘅同鄉過嚟坐，算，我都讓咗畀佢哋，行到另一邊靠門口座位坐，點知佢哋3條友又移動屁股坐埋嚟……我即刻好大聲講：『你哋想點？郁完未？你哋坐嗮丫？』講完佢哋即刻收X，讓返兩個位出嚟」。