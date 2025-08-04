混血男神健身房被陌生男性騷擾「覺得自己很髒」冇閉路電視難舉證

台巴混血男星戴凱文曾代表台灣參加「Mister Global 2023」全球先生選美。長期定居台灣的他，在社群平台Threads憤怒發文，控訴在健身房淋浴間遭到陌生男子性騷擾，情緒激動地直言：「我覺得自己很髒」，強調絕不姑息此事，已向健身房及警方通報，希望藉此引發社會正視性騷擾議題。



戴凱文透露，事發當下他震驚又憤怒，當場轉身怒斥對方：「你下次再敢碰我，我就檢舉你！」隨後立刻冷靜下來並到櫃台通報。他在文中坦言，自己是LGBTQIA+族群的支持者與一份子，也長期倡議平權理念，但此次遭遇卻讓他身心受創，更擔心這類行為會讓社會對LGBT族群產生負面觀感。

台巴混血男星戴凱文曾代表台灣參加「Mister Global 2023」全球先生選美。（IG@kevintai_dwt）

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他語重心長指出：「你身為同志，卻選擇在沒有經過對方同意的情況下做出侵犯行為，對得起台灣LGBT這些年爭取的尊重與權益嗎？」儘管第一時間已通報健身房，但戴凱文也坦言，因為淋浴間沒有監視器，導致舉證困難。他表示，健身房主管已承諾會與該名男子約談，但後續是否會有懲處仍未明朗。

他也在貼文中向網友尋求建議，希望了解若遇到類似情況應該怎麼處理，並已依照網友建議前往警局報案。他最後呼籲大家：

「如果你也曾經遭遇性騷擾，請勇敢說出來，立刻尋求協助，不要沉默。」



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