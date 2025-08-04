的士車費$33.2付$35　司機竟不找錢　知名音樂人1招KO即找錢倒蝕

【的士／濫收車資／優質看士】的士車資不設找續？於2022年曾任林家謙7場演唱會嘉賓，場嘉賓和推出過個人唱片的香港創作男歌手楊駿（JNY／JNYBeatz）於社交平台發帖文，訴說乘的士的不快經歷。他表示當時的士車費是33.2元，他支付了35元，惟司機卻沒有找錢，當他提醒找錢時，司機更反問「唔係35元？」。最終楊駿（JNY）說出1句話，令的士司機即時找錢，更多找了0.2元，令他直呼「DXXM，找返2元」。



帖文引來網民熱議，大讚楊駿（JNYBeatz）「做得好」，「Good job」、「而家好多的士連四捨五入都唔用，直接進一」，「所以其實裝返部八達通機都係為佢哋好，費事佢哋找多咗錢」。



楊駿（JNYBeatz）於2022年曾任林家謙（右）7場演唱會嘉賓。（資料圖片）

楊駿（JNYBeatz）於2022年曾任林家謙（左）7場演唱會嘉賓。（IG＠jnybeatzz）

的士車資不設找續？（資料圖片）

乘搭的士付款要留神！香港創作男歌手楊駿（JNYBeatz）於8月2日在社交平台Threads發文，指他乘搭的士時司機態度不佳，「上車已經X晒面X佢」，到埗後車費33.2元，他取出35元支付，的士司機卻未有找錢回1.8元，於是提醒司機「你未找錢」。

楊駿（JNYBeatz）於社交平台發帖文分享乘搭的士時的不愉快事件。（資料圖片）

的士車費$33.2付$35 的士司機沒主動找錢

楊駿（JNYBeatz）表示，的士司機聞言反問「唔係35元？」，他隨即強調是「33.2元」，最終的士司機找回2元，即比原先的1.8元多出2毫子，他直呼「DXXm，找返$2。好開心 原本蝕緊$1.8」。

31歲的楊駿（JNYBeatz）除了是創作歌手，也是音樂製作人，其IG個人介紹中，顯示任職於香港環球唱片的A&R部門，他歷年來跟許多歌手合作過，與林家謙關係密切，亦曾參與姜濤、鄭秀文、張天賦、陳卓賢、許廷鏗等歌手的歌曲製作。

有網民感嘆，「而家好多的士連四捨五入都唔用，直接進一」。（資料圖片）

網民讚做得好

網民看過帖文議論紛紛，大讚楊駿（JNY）「做得好」，「Good job」、「而家好多的士連四捨五入都唔用，直接進一」、「有陣時我會$4以內都唔使啲司機找，前提係我自己主動提！但如果佢側側膊，呢啲咁衰嘅的士司機，我會叫佢兩毫子都畀返我」、「所以其實裝返部八達通機都係為佢哋好，費事佢哋找多咗錢」。

也有網民分享同類經歷，「諗起有次$32.2，司機問我可唔可以收整數，預咗$33，答佢ok，畀$40，X街佢收完我$40你眼望我眼，原來佢『整數』意思係以十進位，當我狗咁X，叫佢找返錢X咗佢兩句佢仲面懵懵」、「之前同男朋友坐的士到咗目的地，唔記得大約44.X定45.X，男朋友畀咗50元然後司機收咗錢，佢無任何動作，我哋望住佢無落車，然後佢望一望我哋，我哋話未找錢於是個司機反問我哋，『要找錢㗎？』我哋黑人問號聽咗啲咩？最後當然找返畀我哋」。