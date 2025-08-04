居屋悲劇│公屋單親媽花光積蓄落訂買居屋　1原因被殺訂$26萬+索償

【公屋／居屋】為子女花光積蓄買樓竟變「輸身家」的噩夢？無綫（TVB）節目《東張西望》報道，居於公屋的單親媽媽Kathy，計劃以綠表方式購入價值270萬元的大埔二手居屋單位，並已支付26萬元訂金，詎料之後才發現單位樓契竟是「影印契」（核證副本，俗稱「無樓契約」），無法做按揭，Kathy難以負擔一次過付樓款。Kathy即時要求取消交易，但由於律師樓延遲交出正式買賣合約副本，且遺漏了「踢契」（終止合約）」有關重要條款，導致她錯過7天「踢契」期限，無法取消交易之餘，還被賣方索償。Kathy懷疑被地產經紀、律師行等各方設局「殺訂（沒收訂金）」，哭訴「我本身都係住公屋，亦都好辛苦儲錢……但到最後原來係1次過無晒」。



事件引來網民關注，認為物業成交前應該要調查清楚，「單親媽媽既幸苦血汗錢，都呃，有無人性呀」、「一定要查清楚，以免再有人中招！」，沒想到卻疑似跌入「殺訂」陷阱。



居於公屋的單親媽媽Kathy，計劃以綠表方式購入價值270萬元的大埔二手居屋單位，並已支付26萬元訂金，詎料之後才發現單位樓契竟是「影印契」，被業主殺訂之餘還遭索償。（《東張西望》截圖）

「剩係想攞返我自己應有嘅錢，點解你哋要咁樣呃我呢？仲係唔係1個人，仲係2個人，3個人都係咁樣」。《東張西望》近日報道，居於公屋的單親媽媽Kathy，想以綠表購買二手居屋，「因為諗住有政府嘅門檻，可以用最低要求供到層樓」。

公屋女買居屋 付26萬元訂金後才知是「影印契」無按揭

報道指，Kathy在網上「睇樓」群組認識地產經紀馮先生，在對方介紹下，她看中大埔怡雅苑1個二手居屋單位，價錢是270萬元，而馮先生當時稱已查過該單位可以做按揭，並主動介紹律師行，於是Kathy決定購買，詎料因此步入「深淵」。

Kathy在網上「睇樓」群組認識地產經紀馮先生，在對方介紹下，她看中大埔怡雅苑1個二手居屋單位，價錢是270萬元。（《東張西望》截圖）

Kathy在網上「睇樓」群組認識地產經紀馮先生，在對方介紹下，她看中大埔怡雅苑1個二手居屋單位，價錢是270萬元。（《東張西望》截圖）

3月28日夜晚，Kathy到馮先生的地產公司簽訂臨時買賣合約，以及支付10萬元臨時訂金，但奇怪的是雖然與業方雙方都在場，卻沒有同一時間簽合約，而Kathy簽署後就被馮先生叫「走先」，連臨時合約副本都要幾天後才收到。

指律師行職員無解釋合約條款

到4月11日，Kathy去馮先生介紹的律師行簽「提名信」，惟律師樓職員即場要求她同時簽署正式買賣合約，「佢（律師行）手上已經有份正式合約喇，就同我講話不如而家簽埋啦，咁就唔使再行多轉喇」，最終Kathy稱在沒有律師在場、職員未解釋整份合約每個條款，簽署合約，「我又唔熟啦，第1次買樓，嗰時諗住橫掂都係馮生介紹，都係做慣嗰啲，應該係好熟，一定會相信呢間律師樓囉」。

Kathy到馮先生的地產公司簽訂臨時買賣合約，以及支付10萬元臨時訂金，但奇怪的是雖然與業方雙方都在場，卻沒有同一時間簽合約，而Kathy簽署後就被馮先生叫「走先」，連臨時合約副本都要幾天後才收到。（《東張西望》截圖）

不虞有詐下，Kathy在4月22日轉賬16萬「加付訂金」給律師行，本以為「上樓夢」成真，卻沒料到竟是「噩夢」開端。Kathy在5月12日收到律師行通知「樓契」是「影印契」，無法做揭揭，「嗰一刻我都好愕然嘅，佢就解釋返畀我聽如果無契樓嘅話，做唔到按揭」。她即時向馮先生和律師行表明要取消交易及退回訂金，才發現原來「睇樓」當晚所謂業主，竟是另1名地產經紀。

業主要求「沒收訂金」 公屋女質疑各方設局「殺訂」

Kathy又說，律師行在5月12日通知是「影印契」物業，卻到5月21日才給她正式買賣合約副本，然而這份副本少了3頁，且是與「踢契（終止合約）」有關重要條款，「好似逃避緊個責任，而唔畀我知道，原來喺7日之內，可以要求佢取消交易合約」。她補充，賣方發出律師信表示要沒收其訂金，「因為我無法交易，但問題不在我身上，係你律師行根本一直都唔肯處理，喺度拖」。

Kathy認為，買賣雙方經紀都有隱瞞「影印契」，律師行也有「不解釋條款」、「重要文件漏頁」等問題，質疑是各方設局「殺訂」，哭訴「我本身都係住公屋，亦都好辛苦儲錢，而我另一半已經唔存在喺我身邊，所以淨係得返我個女陪住我，因為呢樣嘢，我係特登一個人打兩份工去賺錢，但到最後原來係一次過無晒」。

Kathy要求取消交易，但由於律師樓延遲交出正式買賣合約副本，且遺漏了「踢契」有關重要條款，導致她錯過7天「踢契」期限，無法取消交易之餘，還被賣方索償。（《東張西望》截圖）

公屋女哭訴：好辛苦儲錢，到最後原來係1次過無晒

根據一般樓宇買賣程序，雙方先簽訂臨時買賣合約，之後買家經由代表律師支付「加付訂金」給賣家，賣家律師才會提供樓契給買家律師查閱有否問題；如果樓契有問題，買家或代表律師可在7天內提出「踢契」，但需要證明樓契有問題。

地產經紀：已盡買家代理責任

地產經紀馮先生回覆《東張西望》強調已盡了他作為買家代理責任，「影印契嗰度，我哋買入嗰時係唔知嘅，因為土地註冊處沒有顯示，我問了賣方那邊1個代理，對方說單位不是沒有樓契。我們一般會採取措施，先問了買方意願，如果她是不想買這房子，我們也希望同業主商討到取消，但賣方代理話業主不願意取消，而且拒絕溝通」。業主代表則說，「在這件事上，應該搵返買方經紀，我諗會比較合適啲，ok？關於呢件事，我暫時可以告訴你，無可奉告，ok？」，然後掛斷電話。

律師行涉事律師行回覆，為了保障事主利益，該行無法馬上執行事主指示，並要事主確認她了解所有有關風險後，才作出決定。（《東張西望》截圖）

律師行：為保障事主利益，無法馬上執行指示

涉事律師行回覆稱，當時該行法律文員有向事主解釋聲明書內容，該行合伙人律師有見證事主簽名。律師行續說，5月中起多次向事主表示如果取消合約，賣家極大可能會沒收已付訂金，屆時要入稟法庭向賣家追討遭沒收訂金，而該行多次建議事主同意該行委託大律師就有關訴訟風險提供意見，但事主一直沒有清晰表達是否接受建議；由於取消交易一事茲事體大，而且一旦向賣方律師表示取消合約便無法收回，為了保障事主利益，該行無法馬上執行事主指示，並要事主確認她了解所有有關風險後，才作出決定。

網民促查清楚

網民看過事件嘩然，認為應該要調查清楚，「單親媽媽既幸苦血汗錢，都呃，有無人性呀」、「冇契樓根本唔會有人買，根本係詐騙」、「一定要查清楚，以免再有人中招！」。