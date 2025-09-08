有片│暴雨下女子攜1神器出門　鞋子完全無濕震驚全網：摩西分紅海

【天氣消息／天文台／HKO／黑雨／紅雨／上班／返工】塔巴襲港下本港橫風橫雨，本港網絡瘋傳1段影片，見到暴雨下有女子使用強力手提電風扇把周圍的積水「吹開」，讓鞋子不用涉水也能前行。



影片引來網民熱議，笑言「下雨天救星」、「好似摩西過紅海咁」、「跪求電風扇」、「本世紀最偉大發明之一」。但亦有網民指出，「如果前面有人就唔係咁好」。



翻查資料，這段影片早於2024年9月流傳，但暴雨下有網民「翻炒」轉載，再惹熱議。



本港網絡瘋傳1段影片，見到暴雨下有女子使用強力手提電風扇把周圍的積水「吹開」，讓鞋子不用涉水也能前行。（Threads@nora_chacha.f）

暴雨天不用再涉水出門了？有網民在社交平台轉載1段以「神器」在下雨天「乾淨」走路影片，留言「大雨來也休想把我的鞋弄濕」。

暴雨下女子持強力電風扇吹開積水 出門「滴水不沾」

從影片見到，當時下着大雨，地上滿布積水，女子拿出強力手提電風扇，往地上積水開動，地上積水隨即被「吹開」露出地面形成「無水圈」。女子打開強力手提電風扇製造移動「無水圈」邊吹邊行，從畫面看白色波鞋似乎成功沒有沾上積水。

當時下着大雨，地上滿布積水，女子拿出強力手提電風扇，往地上積水開動，地上積水隨即被「吹開」露出地面形成「無水圈」。（Threads@nora_chacha.f）

當時下着大雨，地上滿布積水，女子拿出強力手提電風扇，往地上積水開動，地上積水隨即被「吹開」露出地面形成「無水圈」。（Threads@nora_chacha.f）

女子打開強力手提電風扇製造移動「無水圈」邊吹邊行，從畫面看白色波鞋似乎成功沒有沾上積水。（Threads@nora_chacha.f）

網民驚訝：好似摩西過紅海

網民看過影片議論紛紛，形容是「下雨天救星」，「好似摩西過紅海咁」、「我懷疑當年摩西分紅海，都係用緊呢把風扇！」、「跪求電風扇」、「今日坐車喺到唸，有冇些發明帶咗上身或者頭頂，大雨會彈走，好似金鐘罩咁，保護唔會濕，又唔使帶遮，看你這個，真巧合」、「我當初就是這樣從大西洋走到太平洋的」、「你把風扇好勁！風之呼吸」、「現代分紅海」、「本世紀最偉大發明之一」。

不過也有人指出人多時難以使用，「如果前面有人就唔係咁好」、「無人喺條街度就用到啫」。