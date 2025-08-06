港鐵爭凳仔？6乘客強擠5人座　網民睇相狂轟1女子：唔知醜夾硬坐

港鐵「爭凳仔」場面天天都發生，有港鐵乘客於網上發文分享照片，車廂內的5人座位坐了6個人，顯得十分擠迫，當中戴眼鏡、穿淺藍色裙的女子背部未能靠近椅背，明顯是最後才坐下。網民紛紛批評，「個女人真係唔知醜夾硬坐埋去」，亦有人指出「都唔明點解無人出聲？尤其受影響嘅人」、「無人出聲話佢咩，容忍度咁高」。



有港鐵乘客於網上發文分享照片，車廂內的5人座位坐了6個人，顯得十分擠迫。（Threads圖片）

該港鐵乘客於Threads發文表示，「今日（8月3日）喺港鐵上面繼續見證到神蹟，原來5個位真係可以坐到6個人，係咪大家玩爭凳仔練返嚟？」。

港鐵6乘客擠進5人座

照片見到，5人座位上坐了4名女子和2名男子，當中戴眼鏡、穿淺藍色裙的女子坐在淺色襯衫男及白衣女之間，很明顯是最後坐下的人，眾人坐得手臂貼手臂、腿部貼腿部，看來坐得十分擠迫。

樓主揶揄，「原來5個位真係可以坐到6個人，係咪大家玩爭凳仔練返嚟？」。（資料圖片）

網民轟淺藍裙女：夾硬坐埋去

網民留言批評穿淺藍色裙女子，「其實咁坐咪仲攰，都唔知佢哋個腦咩構造」、「佢哋個個好似企一陣隻腳會斷咁」、「仲要係座位最窄嘅R-train」。

亦有網民指出，「我都唔明點解可以畀佢坐到落去，畀我一定一腳伸開佢」、「明明冇位俾人逼嘅當事人都唔出聲，唔通等其他街外人幫手咩」、「若果佢隔籬兩位都係佢親友都算嘞，若果唔識叫佢移走個屁股」、「如果成班佢哋自己友，鍾意點逼係佢嘅事，不過好多係夾硬逼落去，等你走」。