港鐵全家逃票？「1人付款4人入閘」斷正慘了　女職員這樣做獲激讚

【港鐵／逃票／衝閘】乘客乘搭港鐵必須支付相應車資！本港網紅「司徒夾帶」於社交平台發相發文，指日前在港鐵會展站目擊有一行4人入閘時疑似想逃票，當中1名成年男子入閘，2名小朋友及另1名成年女子亦想「衝入閘」，但被港鐵職員攔下，女子於是拿已入閘男子的手機嘗試付款卻失敗。司徒夾帶之後讚揚職員做法，「辛苦港鐵姐姐嘅耐心教導，教佢哋要逐個畀錢先可以搭地鐵」。



事件引來網民熱議，斥責離譜，「肉酸」、「1人價錢，四人同行？」、「不守規矩的人」，亦有網民讚港鐵職員做得好。



乘客乘搭港鐵必須支付相應車資。（資料圖片）

1人付款想4人入閘？司徒夾帶於7月28日在Facebook專頁發相發文，指當日去完「動漫節」會展站入閘時，目擊有一行4人入閘時疑似想逃票，形容「有花生食」。

「1人付款3人衝閘」斷正被攔下

司徒夾帶憶述，當時有1名成年男子入閘後，同行2名小朋友及1名成年女子隨即想衝入閘，惟被港職女職員攔下，「如果唔係有位港鐵姐姐喺度攔住，一個大人過，就衝多兩個小朋友入去，咁都未夠，閘外面嗰位大人其實都冇買飛」。

當時閘內男子，隔着閘機與閘外女子交收手機，旁邊站有1名男童及1名港鐵女職員。（司徒夾帶Facebook）

從相片見到，當時閘內穿間條上衣男子，正隔着閘機與閘外戴帽女子交收手機，旁邊站有1名男童及1名港鐵女職員。

女職員這樣做：辛苦港鐵姐姐耐心教導

司徒夾帶續說，女子被攔下後，要拿已入閘男子手機嘗試用二維碼入閘，卻支付失敗，「咁可能個乘車碼都未出閘，總之失敗咗（that’s why佢哋要隔住道閘交收電話）」，而港鐵女職員舉動令他讚好，「辛苦港鐵姐姐嘅耐心教導，教佢哋要逐個畀錢先可以搭地鐵」。

有網民感嘆類似事件時有發生，「尖沙咀地鐵站經常發生，一人價錢，多人同行」。（資料圖片）

網民批離譜

網民看過帖文議論紛紛，大批人批評離譜，「肉酸」、「窮遊？」、「1人價錢，四人同行？」、「不守規矩的人」，又感嘆類似事件時有發生，「尖沙咀地鐵站經常發生，一人價錢，多人同行」。亦有不少網民讚港鐵職員做得好。