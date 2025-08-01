港鐵外籍女挨扶手！港女出招無反應拍片公審 網民：最憎柱男柱女
撰文：喬納森
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坐港鐵挨住扶手行為惹人討厭。有港女坐港鐵時見有披長髮的外籍女子，用全個背部挨在鐵柱扶手上，另一隻手則反手扶住鐵柱，港女想用扶手不得其門而入，最後只好強行抓住扶手將手指「攝」入對方背部，但該女子似乎也毫無反應，港女於是拍片公審，問道「點部署？」。
不少網民留言罵外籍女子自私，「最憎啲柱男柱女」、「小姐，挨得咁舒服，要唔要畀個枕頭你？」。
長髮外籍女挨扶手
坐公共交通公具要顧己及人，有港女在Threads上發片公審挨柱女子，從影片可見，在港鐵的車廂內，有1名長髮外籍女子上半身全個背部挨住鐵柱扶手，又長又濕的頭髮也貼在柱上，而她的左手提高反手握住扶手，令其他乘客難以使用扶手。
港女唯有出招，用手指「攝」入外籍女背部與扶手之間，對方仍然不為所動，一直沒有離開扶手，樓主拍下當時情況，並問其他網民：「點部署？」
帖文引來網民熱議，有人批評外籍女行為自私，「最憎啲柱男柱女」、「我多數會夾佢嘅頭髮」，但樓主回應「佢啲頭髮好濕，唔敢掂」。
有網民分享類似經歷，「有次有個師奶挨住條柱，我企咗係隔籬冇得扶，咁咪唔扶囉，點知突然間剎車，我就本能反應好快咁伸手扶，然後唔小心刮到師奶隻耳，佢睥住我，呢件事上面我冇道歉，睥返佢然後無視佢，希望佢得到應有嘅教訓」。
網民鬧自私 建議出聲要求對方「企返好啲」
有人則建議「我通常先用指甲篤佢，冇反應先大大聲講：Excuse me」、「直接開聲」、「戴介指」、「我試過幾次，有禮貌同佢哋講，都會企返好啲」。