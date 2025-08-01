港鐵外籍女挨扶手！港女出招無反應拍片公審　網民：最憎柱男柱女

坐港鐵挨住扶手行為惹人討厭。有港女坐港鐵時見有披長髮的外籍女子，用全個背部挨在鐵柱扶手上，另一隻手則反手扶住鐵柱，港女想用扶手不得其門而入，最後只好強行抓住扶手將手指「攝」入對方背部，但該女子似乎也毫無反應，港女於是拍片公審，問道「點部署？」。



不少網民留言罵外籍女子自私，「最憎啲柱男柱女」、「小姐，挨得咁舒服，要唔要畀個枕頭你？」。



樓主拍下有外籍女挨扶手的自私行為。（Threads@jadechanx圖片）

樓主用手指「攝」入外籍女背部。（影片截圖）

長髮外籍女挨扶手

坐公共交通公具要顧己及人，有港女在Threads上發片公審挨柱女子，從影片可見，在港鐵的車廂內，有1名長髮外籍女子上半身全個背部挨住鐵柱扶手，又長又濕的頭髮也貼在柱上，而她的左手提高反手握住扶手，令其他乘客難以使用扶手。

樓主用手指「攝」入外籍女背部。（影片截圖）

外籍女一點反應也沒有，沒有離開扶手讓其他乘客使用。（影片截圖）

港女唯有出招，用手指「攝」入外籍女背部與扶手之間，對方仍然不為所動，一直沒有離開扶手，樓主拍下當時情況，並問其他網民：「點部署？」

帖文引來網民熱議，有人批評外籍女行為自私，「最憎啲柱男柱女」、「我多數會夾佢嘅頭髮」，但樓主回應「佢啲頭髮好濕，唔敢掂」。

不少網民批評自私，建議出聲要求對方「企返好啲」。（影片截圖）

有網民分享類似經歷，「有次有個師奶挨住條柱，我企咗係隔籬冇得扶，咁咪唔扶囉，點知突然間剎車，我就本能反應好快咁伸手扶，然後唔小心刮到師奶隻耳，佢睥住我，呢件事上面我冇道歉，睥返佢然後無視佢，希望佢得到應有嘅教訓」。

網民鬧自私 建議出聲要求對方「企返好啲」

有人則建議「我通常先用指甲篤佢，冇反應先大大聲講：Excuse me」、「直接開聲」、「戴介指」、「我試過幾次，有禮貌同佢哋講，都會企返好啲」。