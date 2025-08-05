黑雨返工｜網民笑言「一年一度渡海泳」　尊敬惡劣天氣下工作人士

今日（8月5日）本港繼續受到暴雨侵襲，天文台兩度發出黑色暴雨警告信號（黑雨警告），預計會至少維持至下午3時，而新界北部水浸特別報告亦仍生效。本港多區受雨勢影響，不少地區出現水浸情況，有仍需工作的網民就發帖分享上班路上遇到的水浸情況，笑言似「渡海泳」，不少網民則指在惡劣天氣下仍需工作的人值得敬佩及優待。



有黑雨仍需上班的網民分享在吐露港遇到的暴雨水浸情況。（Threads@lwysssss影片截圖）

有黑雨仍需上班的網民在社交平台Threads上傳影片，分享在吐露港遇到的暴雨水浸情況，笑言水浸程度似「渡海泳」，但仍無阻上班，「一年一度渡海泳，已經冇嘢可以阻到我返工」。她又指，「Respect（尊敬）黑雨打風都返工嘅人，辛苦哂」。

小巴死火、工人處理渠道

從她上傳的影片可見，她正乘坐私家車前往上班，當時天色昏暗，車外雨勢滂沱。其中有路段出現水浸情況，可見有小巴疑因水浸死火停在路上，司機獨坐車內，而積水已達半個車輪高；不遠處有4名身穿熒光背心的工人站在積水中疑正查看及清理渠道，水面位置約在他們膝下。

有小巴疑因水浸死火停在路上。（Threads@lwysssss影片截圖）

有4名身穿熒光背心的工人站在積水中疑正查看及清理渠道，而水面位置約在他們膝下。（Threads@lwysssss影片截圖）

網民讚揚暴雨下堅守工作崗位者

帖文引起網民熱議，有網民認為在惡劣天氣下仍需工作的人值得敬佩及優待，「咁快？向黑雨緊守崗位的人致敬」、「我覺得要畀至少雙倍人工，辛苦工人」。另有人就提醒在暴雨下上班要注意安全，「辛苦了，注意安全」。

（Threads）