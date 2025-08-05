黑雨｜港鐵西營盤站出口水浸　目擊者稱曱甴成群湧出爬上路人頭頂

【天文台／HKO／黑雨／天氣消息】本港連日來受暴雨影響，天文台亦多次發出黃雨、紅雨及黑雨警告，今日（8月5日）亦兩度發出黑雨警告，並預計會至少維持至下午3時。不少打工仔仍需冒雨上班，其中有網民在上班途中，港鐵西營盤站出口水浸，他稱有大量曱甴隨水湧出，並爬上女途人頭部，嚇得對方將手袋及雨傘拋開，而該名網民自己亦「中招」，遭曱甴爬上手臂。不少網民留言高呼「嘔心」，直言「仲崩潰過黑雨返工」、「一世難以磨滅嘅黑暗回憶」。



有網民在上班途中，見到港鐵西營盤站出口水浸，稱有大量曱甴隨水湧出。（Threads@asaqwong）

該網民在社交平台Threads以「黑雨返工」為題發帖，指今日（8月5日）黑色暴雨警告信號期間去上班，於港鐵西營盤站發現出口水浸。他又稱，而量曱甴疑躲避積水，在街上亂竄，甚至爬上途人身上，有女生被曱甴爬到頭上才發現，「啲曱甴成群湧晒出嚟，爬上路人腳度，有個女仔俾幾隻大强圍攻，爬到上頭度至知，嚇到手上乜袋乜遮都拋晒落地下水氹度」。

曱甴隨水湧出爬上途人身上

樓主又指自己亦「中招」，「俾大强爬到我手臂至知中伏」，又留言稱「我條頸同隻手，而家覺得痕痕地添」，並解釋當時情況，「曱甴跟埋啲水沖出大路……啲車經過又推返啲曱甴上岸」。

樓主稱目睹有女途人遭曱甴爬到頭上，嚇得將手袋及雨傘拋開。（AI生成圖片）

網民高呼「嘔心」：今年見過最恐怖嘅嘢

而網民們紛紛留言高呼震驚及嘔心，「X睇字都覺得好嘔心」、「邊度可以換過對眼！睇字都覺得好嘔心呀X」、「隔住個Mon（熒幕）都好X驚」、「一世難以磨滅嘅黑暗回憶」、「今年見過最恐怖嘅嘢就決定係呢個」。

本港今日持續大暴雨，多區水浸。（羅國輝攝）

另有網民就指遭曱甴爬是比黑雨冒雨上班「更崩潰」的事，直言「仲崩潰過黑雨返工」、「寧願即刻浸落水氹都唔想俾曱甴爬」、「爬上頭真係接受唔到」、「真係會崩潰！直頭要即刻返屋沖涼換衫」。亦有人指曾見到類似情況，「上星期四黑雨，我喺灣仔等細雨啲，都見堆曱甴上晒行人路，麵包店/食店啲阿姐用掃帚掃走+狂噴殺蟲水」。

（Threads@asaqwong）