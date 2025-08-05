黑雨｜愛民廣場水浸港男「放船仔」自娛　網民：將軍澳可玩潛水艇

【天文台／HKO／黑雨／天氣消息】本港連日持續大暴雨，多區出現水浸情況，天文台清晨近6時發出黑色暴雨警告信號（黑雨警告），並至少維持至下午3時。網上瘋傳有市民「苦中作樂」在水浸路面玩搖控船的影片，見到有名男子在愛民廣場地下放船仔，他赤腳站着，水浸到腳眼位置，用搖控在玩電動模型快艇，快艇在水中穿梭，玩得不亦樂乎。



影片引來網民留言，「又幾開心喎」、「將軍澳可以玩潛水艇」、「有冇人知點解而家香港到處咁易水浸」。



港男在愛民廣場地下赤腳站着玩電動模型快艇。（影片截圖）

快艇在水中穿梭。（影片截圖）

快艇在水中穿梭。（影片截圖）

快艇在水中穿梭。（影片截圖）

遇水浸有人歡度有人愁。有港男被拍到在大雨連連的晚上，在愛民邨的商場地下，當時已出現水浸至腳眼位置，他赤腳在玩搖控電動快艇，快艇在水中飛馳，在「水池」上穿來插去，港男玩得很投入。影片在網上瘋傳，引來不少人討論。

港男放船仔影片瘋傳 網民：苦中作樂

有網民留言，「又幾開心喎」、「苦中作樂」、「原來一早超前買咗貨，依家你就爽啦」、「買唔切嚟玩呀大佬」、「愛民廣場呢個位大雨例浸」。

有網民指愛民廣場呢個位大雨例浸。（影片截圖）

網民認為「苦中作樂」。（影片截圖）

有網民笑言，「將軍澳可以玩潛水艇」。（影片截圖）

亦有人笑言「將軍澳可以玩潛水艇」、「咁大雨仲出船，有咩事又要消防員嚟救你」、「原來唔止匡湖居可以一落樓就玩艇」、「冇車嘅人覺得好好笑，有車嘅人覺得好笑又想X」、「有冇人知點解而家香港到處咁易水浸」。