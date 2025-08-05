黑雨｜荃灣現大瀑布「黃河激流」　烏溪沙「水浸村屋」需消防出動

【天文台／HKO／黑雨／天氣消息】暴雨不斷！香港天文台今日兩度發出黑色暴雨警告信號（黑雨），多區雨量更超過100毫米及出現水浸，天文台表示黑雨至少維持到下午3時。午夜起雷雨交加，大雨聲不絕，不少市民分享住所附近狀況。



有荃灣網民由住所外拍攝曹公潭位置，暴雨下變成泥黃色瀑布急流，也有烏溪沙村屋住戶拍攝水浸情況，多名消防員到場「救屋」。



有荃灣網民拍片，只見曹公潭出現黃泥水瀑布激流。（Threads@momokoyik）

有荃灣網民拍片，只見曹公潭出現黃泥水瀑布激流。（Threads@momokoyik）

有荃灣網民拍片，只見曹公潭出現黃泥水瀑布激流。（Threads@momokoyik）

天文台今晨5時50分再發出黑雨警告，大埔、荃灣及北區的雨勢特別大，該區部份地區一度錄超過150毫米雨量。

荃灣曹公潭現「黃河激流」

有荃灣街坊在Threads發帖，指今晨鬧鐘未響已被「閃醒咗，出面好誇張喔」，由荃灣中心至荃景花園一帶拍到曹公潭的情況。影片所見，樹木中間的河道變成一泥黃色瀑布湧出。有街坊分享下游情況，泥土急流和港鐵「並駕齊驅」。網民又分享平日無雨、水位底時有市民行到河邊的畫面，與黑雨下河水快要溢出的畫面形成巨大對比。

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網民分享該位置平日情況，可見水位遠較黑雨期間為低，甚至有人紮營。（Threads@momokoyik）

網民：第一次見咁勁咁高水位

網民提醒「雨勢超越想像，大家要小心」、「啲人還敢去露營，瞓着了一個大雨好快沖走」、「我鍾意喺呢條溪釣魚…冇了冇了」、「細個覺得點解整咁深，睇完呢個禮拜嘅林村河就明了」、「第一次見咁勁咁高水位」、「已經成條黃河咁」、「變大瀑布」、「好誇張」、「癲，動物都無地方匿」。

有烏溪沙村屋居民分享水浸情況，村屋外有部分位置水深至腳眼。（Threads@tunggli）

有烏溪沙村屋居民分享水浸情況，村屋外有部分位置水深至腳眼。（Threads@tunggli）

村屋水浸嚴重，消防出動救援。（Threads@tunggli）

烏溪沙村屋水浸 水深至腳眼

有烏溪沙村屋居民在Threads分享狀況，拍到她住所護欄位置已水浸，積水完全淹沒拖鞋，附近的村屋不少被一圈泥水圍住，另有照片拍到多名消防員趕到現場，居民指「千年一遇……瞓遲多幾分鐘屋都浸埋，10幾個消防到齊救屋」。有網民留言指「我屋企已經浸咗…」、「剛起床就看到很多村屋低地都被浸」。