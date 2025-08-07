已婚民防人員當步操指導員！與15歲女隊員車震愛愛10次　判刑曝光

紀律部隊人員理應比任何人更懂得法治觀念，不應知法犯法！惟新加坡1名人夫本身作職民防部隊人員，其後被派到民防團國慶典禮步操隊伍當指導員，其間他明知1名15歲女隊員對他有好感，卻沒有與對方保持距離，反而與少女交往，甚至發生關係多達10次性行為，當中包括車震。人夫獸行曝光後被控10項性侵和1項抵觸影片法令控罪，最終認罪被判入獄2年半。



民防部隊回應指，得悉事件後已將被告從前線職務調派到行政工作，被告自2024年4月20日起，被勒令停職和半薪出糧，隨着被告被定罪後將會面對紀律處分，包括可能被開除。



15歲受害人參加民防團國慶典禮的步操隊伍，因而認識被告，2人發展不倫關係。（AI生成圖片）

事發時擔任民防部隊人員

當地媒體於今年7月報道，為了保護受害人，法官下令媒體不得報道任何會洩露其身份的資料，包括男被告名字。33歲男被告事發時是民防部隊人員，被派到全國學生民防團當指導員，15歲受害人就讀中四，2023年6月參加民防團國慶典禮的步操隊伍，因而認識被告。

少女主動追求 關係愈來愈好

指導期間，少女對被告產生好感，經常找機會和被告相處，包括透過社交媒體聯絡，又或是在地鐵站等候對方。少女更多次向被告表白，試圖相約他外出、被告最初拒絕，但到了2023年8月，2人開始透過社交媒體每日聊天，而且提及性愛話題，被告後來亦對少女有好感，2人同年11月進行首次約會，關係愈來愈好。

他們發生10次性行為。（AI生成圖片）

共10次發生性行為

2023年12月正值學校假期，被告知道妻子當時上班，家中無人，於是請假相約少女到家中短敘，以免在公眾場所被熟人撞見。2人在家中擁抱接吻，繼而性交，少女在被告家中逗留大約7小時才回家。到了2024年3月和4月，被告分別在住所和車內和「小女友」性交。為了避免獸行曝光，被告聯絡少女時會使用「限時訊息」，讓對話內容在一段時間後自動銷毀。由2023年12月至2024年4月期間，他們總共發生10次性行為。

少女閨密將事件告知老師而揭發

受害人之後向閨密分享戀情，包括與人夫的私密資訊，惟閨密認為這段戀情並不妥當，於是告知老師，老師聞訊大驚報警，男被告於2024年4月被捕。

被告認罪入獄2年半。（AI生成圖片）

被告入獄2年半

被告總共面對10項性侵和1項抵觸影片法令控罪，被告7月31日承認其中3項，代表律師求情時表示，被告為事件感到後悔，同時向少女和其家人道歉，而且願意接受任何懲罰。律師更稱，被告沒有濫用職權，而且沒有剝削少女，對方當時並非處於弱勢，加上被告妻子願意原諒他，所以懇請法官從輕發落。法官考慮其他控罪後，判處被告入獄2年半。

將面對紀律處分 可能會被開除

民防部隊發言人回覆當地媒體查詢時表示，部隊嚴厲看待任何人員犯下的罪行，人員在任何時候都要保持高度專業、行為和紀律標準。部隊獲悉被告接受警方調查後，立即將他從前線職務調派到行政工作，被告自2024年4月20日接受停職和領取半薪出糧安排，被告被定罪後，將會面對紀律處分，包括可能被開除。

（綜合）