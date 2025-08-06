旺角大叔掃帚監生打死老鼠！網民熱議做法：虐待動物VS多菌要滅鼠

大家怎看大叔做法？有網民近日發文表示，途經旺角時見到馬路上有隻似是吃了老鼠藥的老鼠，狀甚呆滯，隨後有大叔拿着掃帚大力暴打老鼠致死後離開。影片引來網民熱議，有人認為大叔兇殘「虐待動物」，「又不至於咁樣生拍殺死佢吖，隻老鼠可能都食咗毒藥命不久矣，又何需咁呢？」。也有網民認為大叔沒做錯，「班人唔知黑死病以前整死咗幾多億人，香港都發生過鼠疫」、「隻老鼠典下典下似痛苦，阿叔一X拍死佢送佢一程，好人好事嚟」。



有網民近日發文表示，途經旺角時見到馬路上有隻似是吃了老鼠藥的老鼠，狀甚呆滯。（Threads影片截圖）

目擊大叔打鼠過程的網民8月3日於Threads發文指出，「啱啱行過旺角，望到隻米奇應該食咗藥，但係估唔到下場會變成咁」。第一段影片見到，老鼠獨自待在馬路上，狀甚呆滯。

旺角大叔掃帚暴打老鼠影片熱傳

第二段影片見到，有大叔拿着掃帚大力暴打老鼠4下，第一下時老鼠發出痛苦叫聲及仍能嘗試逃走，到第二下時老鼠已顯得奄奄一息，大叔再多打兩下確保能打死老鼠後就離開，但後續未有清理掉屍體，留下鼠屍在馬路上。

樓主表示，「啱啱行過旺角，望到隻米奇應該食咗藥」。（Threads影片截圖）

有大叔拿着掃帚大力暴打老鼠。（Threads影片截圖）

有大叔拿着掃帚大力暴打老鼠。（Threads影片截圖）

有大叔拿着掃帚大力暴打老鼠。（Threads影片截圖）

網民熱議：虐待動物VS老鼠多菌要弄死

有網民不忍老鼠被活生生打死，留言道「如果冇咗人類，冇咗城市、下水道，唔知老鼠仲會唔會係污糟邋遢嘅生物，我成日都會諗，係咪真係有啲生命被創造出來天生就係骯髒」、「雖然佢好污糟，成日偷食嘢，但無端端俾人咁樣打死好慘」、「生之為人我很抱歉，其實真係無必要咁殘忍，增加額外嘅痛楚」。

有網民就反駁指，「上面班人cxs？同情老鼠？知唔知老鼠身上有幾多細菌？過街老鼠，人人得而誅之」、「大愛X真係好onX，咁有愛不如幫手收養？」、「睇嚟啲人唔知老鼠嘅繁殖能力有幾誇張」、「『過街老鼠人人喊打』都唔識？」。

大叔再多打兩下確保能打死老鼠後就離開。（Threads影片截圖）

有大叔拿着掃帚大力暴打老鼠。（Threads影片截圖）

有大叔拿着掃帚大力暴打老鼠。（Threads影片截圖）

大叔後續未有清理掉屍體，留下鼠屍在馬路上。（Threads圖片）

網民關注大叔會否清潔掃帚及清理鼠屍

有網民的關注點就在於大叔後續會否清潔掃帚及清理鼠屍，「淨係覺得掃把會好多菌」、「講話鼠疫嗰啲，條友拍死完有冇掃返走條屍消毒先？或者call人清潔？如果冇，成條屍喺馬路度俾啲車輾過，血肉橫飛，我唔覺得有幾衛生囉，寧願你唔拍死好過」。