外賣買牛腱河粉！牛腱賣相激似老鼠　網民狂呼惡心：見到都食唔落

這難道是料理鼠王制作的餐點嗎？台灣有民眾近日外賣購買1份牛腱河粉（即香港的腸粉），打開外賣盒後驚見牛腱形狀和死老鼠極為相似，故分享照片到社交平台，傻眼詢問「我點的是牛腱河粉，對吧！？」引來網民紛紛留言大呼惡心，「一定是得罪老闆了…我先去吐了」、「我看了食慾全沒」、「你可以不吃，但是一定要請朋友吃」。



有台灣民眾購買牛腱河粉外賣，打開外賣盒驚見牛腱形狀和死老鼠極相似，引來網民驚呼噁心。（threads圖片）

該民眾在threads發帖，指日前於某間港式食店購買1份牛腱河粉外賣，但打開外賣盒後卻令其大為震驚，不禁詢問「我點的是牛腱河粉，對吧！？」從相中可見，該外賣的河粉以粉皮包着蛋、菜等餡料，不過最令人目瞪口呆的是，牛腱形狀激似1隻老鼠，右邊更有條尤如老鼠的尾巴，難免讓人胃口頓失。

外賣買牛腱河粉 牛腱形狀激似死老鼠

樓主指他本人非常害怕老鼠，斷言「寧可看到鬼，也不要看到老鼠」，一打開外賣盒就是這個賣相，強調「完全沒有雕刻過」，又不解為何店方不將牛腱切片，而其友人見狀則笑稱「這是藝術品」。

牛腱形狀激似老鼠，右邊更有條尤如老鼠的尾巴，讓人胃口頓失。（threads圖片）

網民：我看了食慾全沒

網民紛紛表示震驚，留言狂呼噁心，「不好意思，但是真的很像老鼠屍體躺在上面」、「那個尾巴很逼真」、「一定是得罪老闆了…我先去吐了」、「我看了食慾全沒」，又調侃「腱子肉俗稱就是老鼠肉，終於知道為什麼了」、「送錯了吧，這明明是鼠肉腸粉」、「掛牛頭賣鼠肉」、「料理鼠王不小心把自己料理了」、「你可以不吃，但是一定要請朋友吃」。

不過有人覺得賣相欠佳並非大事，解釋「這是橫切的牛腱，像老鼠尾巴的那邊是（牛）筋」、「老闆應該是太累了，忘了切牛展整條放進去，反正也不是真的死老鼠」。

（threads＠hardy840207）