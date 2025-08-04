K11 Art Mall現鼠蹤！影片直擊老鼠狂奔　網民：想搶CHIIKAWA鏡？

尖沙咀商場內驚現鼠蹤！有港女發文分享在K11 Art Mall購物藝術館發現1隻狂奔老鼠，網民笑言「呢隻米奇，想搶CHIIKAWA鏡」、「呢隻咪CHIIKAWA」、「係咪K11MOUSEA？」、「呢邊係河內道，無小八貓坐鎮」。有網民就認為是「咁熱，啲動物一定揾冷氣涼下嘅」、「連日落大雨，入嚟避雨」。



有港女發文分享在K11 Art Mall購物藝術館發現1隻狂奔老鼠。（Threads影片截圖）

該港女周日（8月3日）早上7時許於Threads發文表示，「一朝早經K11見到，嚇到X街，真係未瞓醒都醒晒，本身聽到CHIIKAWA仲好開心」。樓主上載1段4秒照片，見到1隻老鼠於商場內快速奔跑。

尖沙咀K11 Art Mall現鼠蹤

而樓主目擊老鼠的商場為尖沙咀河內道K11 Art Mall購物藝術館，並非舉辦「CHIIKAWA DAYS」大型特展的梳士巴利道K11 MUSEA人文購物藝術館，兩者相跟約400米。

有港女發文分享在K11 Art Mall購物藝術館發現1隻狂奔老鼠。（Threads影片截圖）

有港女發文分享在K11 Art Mall購物藝術館發現1隻狂奔老鼠。（Threads影片截圖）

網民笑：呢邊無小八貓坐鎮

有網民猜測，「呢排天氣差，成日落大雨會影響咗一啲『小動物』本來生活嘅地方，佢哋會多咗走出嚟啲平時唔會出現嘅地方，而家出街就算室內都係睇清楚路好啲，閃避都避得快啲」、「緊有，繁殖力強無得消滅得咁多」、「又有冷氣涼，又有大把嘢食，睇下邊間嘅廚房冇做好清潔衛生」、「佢哋有風槽就會周圍走，一多人佢哋就唔敢出嚟」。

K11 MUSEA「CHIIKAWA DAYS」大型特展▼▼▼