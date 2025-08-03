有片│維園變「老鼠樂園」？老鼠群穿梭奔跑震驚全網│附康文署回應

維園驚變「老鼠樂園」？本港網絡瘋傳影片，指銅鑼灣維多利亞公園（維園）有大批老鼠出沒，公然在行人道路上聯群結隊穿梭走動，畫面相當震撼。影片引來網民熱議，直呼「好恐怖」、「心寒」，「成日放狗行維園都見有一兩隻左邊草隊跑過右邊草堆，不過無呢條片啲老鼠咁猖狂」、「我覺得因為係連日大雨啲坑渠浸晒，所以佢哋走晒出嚟」，更有人笑言維園變成「米奇樂園」。



本港網絡瘋傳影片，維園有大批老鼠在行人道路上聯群結隊穿梭走動。（Threads＠chuipuichee）

有什麼事情比見到1隻老鼠更恐怖？就是有一大群老鼠同時現身！有港男於社交平台Threads發布影片，指在維園看到大批老鼠在行人道路上走來走去，打趣表示「做晒功課放暑假，跑返2圈減下肥，梗係要嚟維多老鼠公園啦。跑完要威下㗎啦，係咪！唔好講咁多啦，Come on Mickey Let's go party」。

維園行人路驚現大批老鼠

影片長46秒，見到當時正值晚上，至少有16隻老鼠在維園行人道路上聯群結隊穿梭奔跑、彈跳，體型有大有小相當活躍。

至少有16隻老鼠在維園行人道路上聯群結隊穿梭奔跑、彈跳，體型有大有小相當活躍。（Threads＠chuipuichee）

至少有16隻老鼠在維園行人道路上聯群結隊穿梭奔跑、彈跳，體型有大有小相當活躍。（Threads＠chuipuichee）

至少有16隻老鼠在維園行人道路上聯群結隊穿梭奔跑、彈跳，體型有大有小相當活躍。（Threads＠chuipuichee）

網民看過影片直呼「好恐怖」。（Threads＠chuipuichee）

網民呼恐怖：米奇樂園？

網民看過影片震驚，「好恐怖」，「成日放狗行維園都見有一兩隻左邊草隊跑過右邊草堆，不過無呢條片啲老鼠咁猖狂」、「維園興發街嗰邊超多老鼠，以前做嘢做到凌晨三點幾，見到有數以百隻計嘅老鼠向消防局嗰邊跑，好壯觀好恐怖，有啲好似隻貓咁大」、「我跑步都唔敢再跑入維園，以前有貓捉老鼠，而家老鼠冇咗天敵，係咁不斷生好多老鼠……跑個步都閃隻大老鼠出嚟嚇親我」。

有網民分析大批老鼠出現原因，「我覺得因為係連日大雨啲坑渠浸晒，所以佢哋走晒出嚟」。亦有網民笑言維園變成「米奇樂園」、「黑幫老鼠講數，吹大雞，請致電貓貓警衛隊」。

康文署回覆香港01表示，一向重視轄下康樂場地衞生情況，並嚴格執行防治蟲鼠工作。就維多利亞公園(維園)而言，康文署已採取一系列防治鼠患措施，以斷絕老鼠的食物來源、清除其藏匿點和堵塞其來往通道等。此外，維園職員亦已加強巡視場地，徹底檢查植物覆蓋位置，以查看有否齧齒動物出沒的跡象，如排泄物及疑似鼠穴等，並已安排專業服務承辦商在目標位置進行直接防治工作，包括放置藥餌及捕鼠器等。

為持續檢視防治成效，維園職員一直紀錄藥餌被咬囓的情況及捕捉老鼠的數量和位置，追蹤鼠隻的活動路線及匿藏處，以制定針對性控鼠措施。此外，康文署已邀請食物環境衞生署到維園進行聯合視察，就防治工作徵詢專業意見，並會持續進行聯合視察工作，以優化防控措施，例如會引入新的補鼠工具、檢視放置的位置和數量等。

根據紀錄，有市民於維園因餵飼野鳥或亂拋垃圾被場地職員檢控，此類行為留下的食物殘渣容易吸引老鼠聚集。除了會就相關違法行為進行檢控外，康文署亦已在園內多個顯眼位置懸掛橫額，提醒市民不可餵飼野鳥及亂拋垃圾，以免影響環境衞生。