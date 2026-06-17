非失智症！男子說話不清記憶差兼常發呆　醫生驚揭竟與肝臟有關

出現失智症狀，病源未必與腦部有關！台灣1名醫生在網上分享個案，指有1名中年病人被家屬懷疑失智，不但說話不清，而且記憶變差，甚至經常發呆，經檢查後，醫生證實病人並非失智，反而是「肝性腦病變」，肝病影響腦部運作，同時提醒如果出現3種情況，就需小心留意。



中年病人說話不清，而且記憶變差，經常發呆，其實是肝性腦病變，影響大腦運作。（AI生成圖片）

肝臟無法代謝體內毒素 影響腦部

神經內科陳琮華醫師在facebook表示，

「當腦部突然異常，我們也會檢查肝」

猛爆性肝炎（其中一種急性肝炎）、肝硬化、B型肝炎或酒精性肝病，都會令到肝臟無法代謝體內毒素，毒素繼而會跑入腦部，引發腦水腫和神經混亂，甚至陷入昏迷，但很多人以為是中風或精神出現問題，忽略可能是肝臟出現問題。日前1名中年病人前來求醫，被家屬懷疑失智，出現說話不清、記憶變差，以及常常發呆症狀，但其實是肝性腦病變，影響大腦運作。

肝臟出事後無法代謝體內毒素，毒素繼而會跑入腦部，引發腦水腫和神經混亂，甚至陷入昏迷。（AI生成圖片）

出現這3種情況 需要提高警覺

陳醫生指出，一旦出現這3種情況，請提高警覺：

1. 精神混亂或語言異常，即是講話顛三倒四

2. 記憶或邏輯退化，好像突然變了另1個人

3. 意識模糊或昏迷，病情通常進展非常快

意識模糊或昏迷，病情通常進展非常快。（AI生成圖片）

（facebook）

其他報道：肝癌｜六旬翁腰痛就診驚揭6cm腫瘤 醫生揭元兇：愛吃這東西惹禍

一名60多歲的男子，平時作息正常、無B型或C型肝炎，也不抽煙不喝酒，家族也沒有肝癌病史，原以為自己是「健康模範生」，卻因腰部隱隱作痛就醫時，意外被診斷出肝癌，發現肝臟內已有一顆約6厘米的腫瘤。醫生追查原因，才驚覺與他長年「愛吃花生糖」的習慣有關！



台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在節目《健康好生活》中分享這個案例，指出這名男子有輕微脂肪肝，但整體健康狀況不差，近期因右後腰隱痛至泌尿科求診，原以為是腎結石，結果X光未發現異常，醫生認為症狀不像泌尿道問題，轉介他到肝膽腸胃科進一步檢查。

這名男子有輕微脂肪肝，但整體健康狀況不差。（unsplash@Olga Kononenko）

錢政弘安排超聲波檢查後，發現在男子肝臟靠近腎臟處，有一顆直徑6公分的大腫瘤，經確認為肝癌。他說明，早期肝癌通常沒有明顯症狀，但若腫瘤位置靠近肝臟表面或鄰近器官，就可能出現像腰痛這類異常警訊。

全文：肝癌｜六旬翁腰痛就診驚揭6cm腫瘤 醫生揭元兇：愛吃這東西惹禍