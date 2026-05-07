廣東家庭食淡水魚生染肝吸蟲　齊發燒腹痛　醫指3方法無法殺幼蟲

淡水魚生河鮮刺身勿亂吃！廣東有家庭突然集體反覆發燒、腹痛，輾轉求醫無果，在醫生追問下，才發現他們是吃淡水魚生出事，8名家庭成員中有6人出現肝吸蟲感染，3個人表面沒症狀，但糞便樣本一樣驗出肝吸蟲卵。醫生指，淡水刺身無論用醋、芥末、白酒等醃製，也不能殺死肝吸蟲囊蚴，只有加熱煮熟才可有效殺死寄生蟲，提醒肝吸蟲可以在人體存活20至30年，長期侵蝕膽管。



1家8口食淡水魚生感染肝吸蟲，無症狀人士亦拉出蟲卵。（AI生成圖片）

中華肝吸蟲蟲卵。（食物安全中心）

中華肝吸蟲成蟲。（食物安全中心）

6人食淡水魚生感染肝吸蟲 無症狀人士糞便仍有蟲卵

據《廣東廣播電視台》報道，近日廣東河源有家庭一家八口聚餐，事後集體不適，出現反覆高燒、腹痛及噁心厭食等症狀，四處求醫無果。一家人最終到廣州醫科大學附屬第二醫院求診，醫生問診後知悉他們曾食用淡水魚生，真相是出現肝吸蟲感染。

院方檢查發現，食用淡水魚生的8人中有6人出事，驗出血嗜酸性粒細胞（嗜酸性白血球）明顯升高，當中3名並沒有症狀的親戚，糞便樣本也驗出肝吸蟲卵。

調味料醃製無法在短時間內殺死肝吸蟲囊狀幼蟲，唯一有效的處理方式是徹底煮熟。（AI生成圖片）

肝吸蟲會寄生於人體的肝膽管內。（珠海市醫師協會）

醫生：醋、芥末、白酒醃製殺不死肝吸蟲囊蚴

該醫院的感染病科主任醫師羅潤齊表示，肝吸蟲常見於淡水魚，生吃或半生吃都極易造成肝吸蟲感染，1個月後就可發育成成蟲，亦在人體內存活20至30年並侵蝕膽管。

他指不少食誤以為用醋、芥末和高度白酒醃製食物就能殺菌殺蟲，但實際上根本不可能用短時間醃製的方式殺死肝吸蟲囊蚴，只有將魚肉中心溫度持續加熱到70度5分鐘以上才是有效辦法。