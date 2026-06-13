65歲坐地鐵關愛座被其他乘客怒罵 疑外表太年輕 網：愉快的誤會
撰文：聯合新聞網
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台灣博愛座（港稱關愛座）在近年屢次發生不少爭議。一名男網友分享，爸爸在地鐵上坐博愛座，被一名約60歲的老先生怒罵，沒想到爸爸秀出身份證後，讓對方當場語塞。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名男網友在Dcard以「勒索博愛座踢到鐵板」為題，指出爸爸近期搭地鐵時，才剛坐下博愛座，就被一名老先生怒罵：
年輕人好手好腳坐什麼博愛座？
並要求爸爸讓位給他。
此時爸爸告訴對方「我已經65歲了」，但老先生卻不相信，直到爸爸秀出身份證，對方才啞口無言，離開現場，讓原PO笑稱：
勒索博愛座結果踢到鐵板，是因為我爸看起來太年輕了嗎？
貼文一出後，不少網友都表示：
「好想當在場的人」
「要怎麼樣65歲被誤會到是年輕人？太誇張了想看照片」
「老先生發起搏鬥座戰鬥邀請，結果發現老先生資格不符」
「這不是我要看的結局，我等的是老先生被罵得咪咪冒冒再離開」
「為什麼有種報梯數，卻被更老的電的感覺」
「區區不到60歲，敢發起戰鬥邀請還失敗，失敗中的失敗」
「對原PO爸來說真是令人愉快的誤會」
「快60也不算老人吧，連強制退休年齡都不到」
事實上，在台灣「博愛座」已正式走入歷史，經台灣立法院三讀通過，確定改為「優先席」，並擴大適用對象為「身心障礙者或有其他實際需要者」，而台灣交通部一併修正《大眾運輸工具無障礙設施設置辦法》，公布優先席標準圖示。
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