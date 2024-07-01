關愛座爭議｜40歲女星懷孕半年搭車無人讓座：看起來不像孕婦嗎？

大眾運輸上的博愛座（關愛座）屢屢發生讓位的爭議，近來在台灣又傳出好幾單糾紛，再度引爆是否廢除博愛座的議題。40歲「資生堂千金」李宓如今已懷孕6個月，近日她在捷運上測試民眾是否會自發性讓座給孕婦，結果讓她相當感慨。



李宓先前曾在懷孕14週時進行挑戰，當時懷孕14週時肚子並不明顯，因而發現似乎沒有乘客想讓座給她。近日她再次進行測試，她選擇平日下午，並在孕婦及親子優先的車廂上車，雖然孕肚已相當明顯，但搭乘了3個站仍舊沒人主動讓座。

李宓表示，這個月搭捷運15次，其中有6次被讓座。（IG@mintangelme）

40歲「資生堂千金」李宓。（IG@mintangelme）

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李宓表示，這個月搭捷運15次，其中有6次被讓座，而如今挑戰再次失敗，她則感慨表示：

大家還要說我看起來不像孕婦嗎？如果這樣還要說看起來不是孕婦的話，我覺得貼好孕貼紙好像也看不太到。

李宓更稱下次還會繼續挑戰。

李宓搭捷運無人讓座。（IG@mintangelme）

李宓搭捷運無人讓座。（IG@mintangelme）

事實上，曾旅居東京超過4年女星歐陽靖就曾透露，在日本若遇到婦女戴著好孕徽章，或者長輩走進車廂移動到優先席旁等情況，就代表需要讓坐。不過歐陽靖也直言，「但在日本博愛座該怎麼讓座卻是有點麻煩的事，因為要『讀空氣』」，如果是「不想被讓座的日本老人」，對方根本不會靠近博愛座區域，因此不用刻意讓座。

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