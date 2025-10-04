捷運逼讓座阿婆遭踢飛｜前女主播：我800年前就說過應取消博愛座

台北捷運日前傳出一名老婦因要求讓座，竟與年輕乘客發生衝突，最後還遭對方當場踹飛，驚悚畫面曝光後掀起社會熱議。



對此，過去曾建議取消「博愛座」的前主播蕭彤雯也在臉書發文，點出家人對該事件的不同反應，再度呼籲應檢討此一制度。

台北捷運一名老婦人用手提袋多次攻擊坐在博愛座的乘客，其後對方起身一腳把老婦踢開。（Threads截圖）

點圖放大重溫事發全過程：

+ 21

蕭彤雯指出，光是在她的家庭裡，對此事件就出現「2比2」的分歧意見，一半的人認為「踹得好」，另一半則覺得遇到這種情況會主動讓座，不會讓衝突發生。她強調，所謂「踹得好」的想法多半只是情緒性評論，並不代表真的會有暴力行為，「像我家那位，一天到晚在讓座，但這次覺得老婦人行為太過頭。」

她也直言，自己早在「八百年前」就主張應該取消「博愛座」，「因為會讓的人，不需要這三個字也會讓」、「這完全是出於自發性，而不是因為三個字的壓力」；直言現今制度讓部分人覺得整天被「情勒」，反而失去原本的善意，製造更多不必要的爭端，完全違背設置初衷。

針對「阿婆逼讓座被飛」事件，前主播蕭彤雯再度呼籲「取消博愛座」。（Facebook@蕭彤雯）

針對「阿婆逼讓座被飛」事件，前主播蕭彤雯再度呼籲「取消博愛座」。（Facebook@蕭彤雯）

點圖放大看更多蕭彤雯照片：

+ 14

蕭彤雯更提到，過去她提出相同意見時曾被罵「不懂敬老護幼」，但實際上自己讓座次數數不清，而且都是從一般座位起身讓位：

結果你看，改成優先席也沒有比較好啊！

蕭彤雯最後也幽默表示，先前曾罵過她的人「不開放罵第二次」，沒罵過的人「也不開放首罵」。

踢阿婆長髮乘客獲台灣網民封為「捷運超人」 點圖放大了解更多：

+ 4

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

延伸閱讀：

閨密帶小孩來玩自取2隻星之卡比娃娃！被抓包嗆主人「太計較」：大不了給錢

老媽遭詐騙欠債…上班族無償加班只為吃泡麵 同事老闆暖舉讓他淚崩

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】