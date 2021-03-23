百度上市｜連登媽咪麵認叻稱「話咗好嘢嚟」　網民變九叔：走呀！

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-23 11:11

【百度／9888／BIDU／上市／掛牌／Baidu】百度（9888）今日（23日）正式上市，開報254元，較招股價252元高出2元或0.8%。連登燈神媽咪麵繼昨日（22日）出Po呼籲暗盤不問價追入之後，原來他在下午5時許的暗盤交易時段再次出Po，稱絕對不會「老點」大家，令本身已經腳軟的網民墮入更大的恐慌之中！

媽咪麵第2度出Po看好百度，稱自己不會「老點」各位。（Youtube短片截圖）

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媽咪麵（麵咪媽）在連登討論區上以「話咗百度好嘢嚟㗎啦，我媽咪哥推介得嘅，幾時會死錯人呀！」為題發文，內文就是簡單1句的「我點會老點你哋呀？」。網民見狀都大叫「走呀！」、「有得走好走啦」、「我叫你走呀，快啲走呀」，認為百度會被媽咪麵燈至向下跌。結果昨日百度暗盤收市報253.8元，升0.7%，每手賬面賺90元。

不少網民看到媽咪麵看好百度，都大叫「走呀」，如電影《大丈夫》中的九叔上身一樣。（電影《大丈夫》截圖）

有網民問媽咪麵，指自己於暗盤時段「257元入咗點算？」，媽咪麵就表示「聽日會賺」，更以表情符號給予一隻讚好的大拇指。結果百度今日正式上市以254元開出之後高見256.6元及後回落，至截稿前未有觸及該網民257元的家鄉價。

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燈神媽咪麵睇好 ATMXJ呢隻被點燈 網民：好彩買貨前見到個Post

（連登討論區圖片）

帖文引來網民散戶熱烈討論！▼ ▼ ▼

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