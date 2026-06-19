大便期間玩手機！坐馬桶時間長　痔瘡風險劇增　醫生教5招護肛門

許多人進入廁所大便時，都會一邊使用手機、一邊「大解放」。台灣1名醫生指出，這個不良習慣會導致坐在馬桶時間變長，不但肛門靜脈壓力升高，血液回流變差，而且糞便停留時間愈長，肛門壓力愈大，甚至導致便意已過，硬要「擠一擠」，最終惡化成痔瘡。醫生分享5個貼士，避免有痔瘡，包括切勿攜帶手機進入洗手間，以及黃金排便時間維持5分鐘。



大便期間使用手機，導致排便時間過長，容易生痔瘡。（AI生成圖片）

上廁所使用智慧手機 痔瘡風險增加46％

胸腔暨重症專科醫師黃軒在facebook專頁表示，許多人坐在馬桶上一邊大便，一邊滑手機，這個「日常小動作」默默提高患痔瘡的風險，有研究顯示，和上廁所沒有使用手機的人進行比較，該批上廁所使用智慧手機人士，痔瘡風險增加46％，研究人員更發現，有痔瘡人士中，66％都有在上廁所時使用智慧手機，而且37.3%人士在廁所使用智慧手機，時間都會超過5分鐘。

直腸或肛門靜脈叢壓力上升，血流受阻，導致血管擴張腫脹，因而導致痔瘡。 facebook@胸腔暨重症專科醫師黃軒

3個在廁所久滑手機會誘發痔瘡的原因

專注使用手機令人分心，容易「拖延排便」，糞便停留時間愈長，肛門壓力愈大。（AI生成圖片）

黃醫生指出，直腸或肛門靜脈叢壓力上升，血流受阻，導致血管擴張腫脹，因而導致痔瘡，馬桶並非沙發，長時間霸佔會讓肛門血管變成「爆谷」，同時指出3個在廁所久滑手機會誘發痔瘡的原因︰

1. 久坐馬桶

長時間坐在馬桶，肛門靜脈壓力升高，血液回流變差。

黃醫生建議將手機留在廁所外面，避免一滑就是半小時。（AI生成圖片）

2. 專注滑手機

分心後更容易「拖延排便」，糞便停留時間愈長，肛門壓力愈大。

3. 屏氣用力

若便意已過，仍然要「擠一擠」，等於給痔瘡「加壓」。

5個貼士免生痔瘡

黃醫生同時分享5個貼士，提醒大家避免生痔瘡︰

1. 去廁所不帶手機

其實除了廁紙之外，不要帶手機或任何東西，所以將手機留在外面，避免一滑就是半小時。

2. 控制排便時間

黃金時間是少於或大約5分鐘，坐馬桶超過10分鐘，肛門靜脈壓力就會明顯上升，若沒有便意，切勿硬擠。

每日至少進食25至30克膳食纖維，例如蔬果，可以避免生痔瘡。（AI生成圖片）

3. 高纖飲食和水分補充

每日至少進食25至30克膳食纖維，例如蔬果、全穀和豆類食物，飲用2,000毫升以上清水，讓糞便變得柔軟，避免過度飲用咖啡因與酒精，否則容易脫水，加重便秘。

4. 適當運動

久坐工作人士每小時起身5分鐘，避免骨盆腔血液滯留，適度運動例如快走、瑜伽和游泳，可以促進腸道蠕動，減低便秘機會。

5. 訓練「規律便意」

早上起床飲溫水和進食早餐，刺激腸胃反射，自然排便，養成固定時間去廁所，並非等到滑手機時才順便解決。

（facebook專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」）

其他報道：有血便等於患大腸癌？醫生教1招分辨患痔瘡定癌症 4類人風險高

【大腸癌／痔瘡／癌症】大腸癌屬香港最常見的癌症之一，由於初期病徵不明顯，不少病患容易錯過治療的黃金時間。台灣有醫生接受當地傳媒訪問時教路，大眾可透過觀察糞便，初步分辨有患大腸癌風險或是患有痔瘡，又指有4類人屬患大腸癌的高風險人士，建議大眾多吃白肉代替紅肉，並定期進行大腸檢查，以確保健康。



台南市立醫院內科暨胃腸肝膽科主治醫生陳一毅表示，大腸癌是發病過程較慢的癌症，因此較難被發現。他指出不少人患上大腸癌5年仍在病發初期階段，頂多只有貧血，基本上沒有其他症狀。（示意圖/GettyImages)

大腸癌病況進展緩慢 難以發現

台南市立醫院內科暨胃腸肝膽科主治醫生陳一毅接受台媒訪問時表示，大腸癌是發病過程較慢的癌症，故較難被發現，不少人患大腸癌5年仍在病發初期階段，頂多只有貧血，基本上無其他症狀。當出現血便時，大多已確診第2、3期大腸癌。

症狀因腫瘤位置不同有所差別

除初期狀症不明顯，大腸癌症狀常會因為腫瘤位置、大小不同而有所差別。陳醫生舉例指，如腫瘤長在大腸右側，病人會出現貧血症狀，容易感疲倦、頭暈、頭痛、易喘等；若腫瘤體積更大，則會出現腸道阻塞情況，排便時糞便會呈暗紅色或偏黑色。若腫瘤出現在大腸左側或直腸，腸道會常有阻塞情況，病人排便習慣會出現改變，腹瀉、便秘、排便頻率增加但份量減少、糞冀便形狀改變等，因距離肛門較近，血液混進糞便會呈現鮮紅色。

痔瘡與大腸癌兩者的血便不太一樣，痔瘡離肛門較近，甚至在肛門外側，所以常見到血液沾附在糞便上，而大腸癌是血液與糞便「混在一起」。（示意圖/GettyImages)

全文：有血便等於患大腸癌？醫生教1招分辨患痔瘡定癌症 4類人風險高