大便後肛門抹不乾淨？醫生提「最佳清潔屁股方案」隨身帶一物如廁

大便後總覺得擦不乾淨？台灣醫生陳威佑指出許多人困擾如廁後到底該如何清潔才最正確，他建議在家優先選擇智能馬桶加上乾擦，在外則隨身攜帶「濕紙巾」搭配衛生紙，不僅能有效清潔，還能確保減少肛門的損傷。



大便後總覺得擦不乾淨？（Freepik）

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陳威佑在粉專「大腸直腸外科 陳威佑醫師」指出，在家清潔優先選擇「智能馬桶加上乾擦」，肛門清潔不僅關係到個人衛生，也影響肛門皮膚健康、痔瘡惡化風險與感染機率。他表示肛門清潔以水洗為最佳，使用智能馬桶或蓮蓬頭可以減少摩擦，降低皮膚損傷、糞便殘留，同時也能減少異味與感染風險。

使用智能馬桶時建議使用溫水模式，避免過冷或過熱刺激肛門皮膚，並以低水壓沖洗，特別是痔瘡患者需格外注意；沖洗後再使用乾衛生紙「輕壓」肛門擦乾，避免潮濕導致細菌增生。

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在外時則建議使用「濕紙巾加衛生紙」，陳威佑指出，從醫學角度來看，單純地擦拭不僅效果有限，還可能導致肛門皮膚摩擦受損，增加感染與發炎的風險，低刺激性的濕紙巾搭配乾紙巾，可以確保清潔又能減少肛門損傷。陳威佑也補充，濕紙巾的水分能幫助軟化殘留的糞便，使清潔更加徹底，選擇無酒精、無香精的濕紙巾，能減少對肛門皮膚的刺激，降低過敏與紅腫的風險。

最後陳威佑也提醒，如果經常感到肛門搔癢、紅腫，可能是清潔方式出了問題，建議及早檢查，避免情況惡化。必要時也建議前往門診評估狀況，讓診所提供適當的治療。

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