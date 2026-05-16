大腸癌殺手？醫生揭飲食可防癌　多吃含這種營養素蔬果殺癌細胞

「大腸癌」在台灣長年高居十大癌症之首，要預防患病，腸胃科醫生陳保中指，除了定期進行大腸鏡檢查，日常飲食習慣也是關鍵因素，尤其是富含「槲皮素」的蔬果，如洋蔥、花椰菜、蘆筍、莓果等，有抗發炎與抗癌作用，有效降低罹患大腸癌風險，建議大家可適度進食這類食物。



除了進行檢查，平時可吃含槲皮素的蔬果，具備抗氧化與抗發炎效果，對於大腸癌有一定預防作用。（ＧettyImages）

台灣腸胃科醫生陳保中指出，建議45歲以上市民應先接受糞便潛血檢查，若呈陽性則要安排進行大腸鏡以作進一步檢查。陳保中表示除了進行檢查，平時可吃含槲皮素的蔬果，具備抗氧化與抗發炎效果，有研究指槲皮素能抑制腫瘤細胞增生、促進癌細胞凋亡，對於大腸癌有一定預防作用。

槲皮素可從蔬果汲取

台灣營養師潘盈臻曾指出，槲皮素（Quercetin）是一種黃酮醇類的營養素，是蔬果呈現顏色的重要來源之一。槲皮素約佔日常攝取黃酮醇的6至7成，因此日常生活中容易攝取到這營養成分。

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槲皮素功效多元

而槲皮素含量高的蔬果包括洋蔥、花椰菜、蘆筍、莓果、青椒與生菜等，其中薄荷的槲皮素含量含量高達10.8mg/g。潘盈臻表示可透過均衡飲食或營養補充方式，適量補充槲皮素，槲皮素的功效相當多元，可調節生理機能、平衡體質，並幫助能量代謝達到健康狀態。